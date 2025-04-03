هبوط أسهم التقنية بقيادة آبل بعد إعلان ترامب عن تعريفات جمركية جديدة

شهدت أسهم شركات التقنية انخفاضًا حادًا في تعاملات الأربعاء المسائية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة تتراوح بين 10% و49% على السلع المستوردة، مما أدى إلى هبوط سهم آبل بنسبة 6%، وهو التراجع الأكبر بين شركات التقنية.

كما تراجعت أسهم إنفيديا، التي تصنع رقائقها في تايوان وتجمع أنظمتها في المكسيك ودول أخرى، بنسبة 4%، بينما انخفضت أسهم تسلا بنسبة 4.5%.

وامتد التأثير إلى شركات التقنية الكبرى الأخرى، حيث تراجعت أسهم ألفابت وأمازون وميتا بنسب تتراوح بين 2.5% و5%، بينما انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة تقارب 2%.

ترامب: «إعلان استقلال اقتصادي»

في خطابه يوم الأربعاء، وصف ترامب التعريفات الجمركية الجديدة بأنها «إعلان استقلال اقتصادي» للولايات المتحدة، مشيرًا إلى فرض تعريفة شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم أعلى على بعض الدول، تشمل 34% على الواردات الصينية، و20% على الواردات الأوروبية، و24% على المنتجات اليابانية.

وقال ترامب:

«سنعزز قاعدتنا الصناعية المحلية، وسنفتح الأسواق الأجنبية ونكسر الحواجز التجارية، مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز المنافسة وخفض الأسعار للمستهلكين.»

تأثير واسع على السوق

لم تقتصر تداعيات القرار على أسهم التقنية فحسب، بل تأثر السوق بشكل عام، حيث تراجع صندوق المؤشرات المتداولة المرتبط بمؤشر S&P 500 بنسبة 2.8%، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 3%.

ورغم انتقادات الشركات لهذه التعريفات، أشاد ترامب بشركات كبرى مثل آبل وميتا وإنفيديا لدورها في الاستثمار داخل الولايات المتحدة، قائلاً إن «آبل ستنفق 500 مليار دولار لبناء مصانعها هنا».

يأتي هذا التراجع في وقت يعاني فيه مؤشر ناسداك من أسوأ ربع سنوي له منذ عام 2022، إذ انخفض 10% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على الرغم من تحقيقه مكاسب في أول يومين من الربع الثاني.