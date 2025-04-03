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نينتندو تكشف تفاصيل سويتش 2: السعر والشاشة والألعاب والمميزات الجديدة
أعلنت نينتندو رسميًا عن سويتش 2، جهازها الجديد للألعاب، والذي سيتوفر في الأسواق يوم 5 يونيو بسعر 449.99 دولار أمريكي.
مواصفات نينتندو سويتش 2
🔹 شاشة أكبر وأداء أقوى:
- حجم الشاشة: 7.9 بوصة بدقة 1080p
- معدل التحديث: 120 إطار في الثانية
- دعم تشغيل الألعاب على التلفزيون بدقة 4K
- معالج مخصص من إنفيديا لتحسين الأداء
🔹 تحسينات في وحدة التحكم Joy-Con:
- الآن ترتبط بالشاشة عبر مغناطيسات
- يمكن استخدامها كفأرة عند وضعها على الطاولة
- زر جديد «C Button» يفتح تطبيق Game Chat للدردشة الصوتية
🔹 سعة التخزين:
- 256 جيجابايت من التخزين الداخلي
🔹 دعم الألعاب القديمة والجديدة:
- الجهاز يدعم مكتبة ألعاب سويتش الأصلية
- إضافة ألعاب جديدة تتطلب العتاد المحسن
الألعاب القادمة إلى سويتش 2
🎮 قائمة بالألعاب المؤكدة حتى الآن:
- Mario Kart World (يدعم حتى 24 متسابقًا في نفس السباق)
- Street Fighter 6
- Donkey Kong Bananza
- Super Mario Party Jamboree
- The Duskbloods
- Kirby Air Riders
💰 سعر الألعاب الجديدة:
- Mario Kart World بسعر 80 دولار (ارتفاع عن السعر المعتاد لألعاب سويتش التي كانت بـ60 دولار)
ميزات إضافية
🎤 تحسين الميكروفون: يتيح الدردشة الصوتية المباشرة عبر تطبيق Game Chat
📹 إكسسوار كاميرا منفصل: يتيح بث فيديو مباشر أثناء اللعب
🌐 اللعب عبر الإنترنت: دعم الألعاب الجماعية مع شاشة مقسمة
على عكس سوني ومايكروسوفت اللتين تركزان على الأجهزة القوية وخدمات الألعاب السحابية، لا تزال نينتندو تراهن على الألعاب الحصرية والتجارب الفريدة.
🎬 التوسّع في الترفيه:
- نجاح فيلم The Super Mario Bros. Movie في 2023
- التخطيط لفيلم Legend of Zelda في 2027
ارتفعت أسهم نينتندو 28% منذ بداية العام، فيما سجلت الشركة إيرادات بلغت 11 مليار دولار في 2024.