نينتندو تكشف تفاصيل سويتش 2: السعر والشاشة والألعاب والمميزات الجديدة

أعلنت نينتندو رسميًا عن سويتش 2، جهازها الجديد للألعاب، والذي سيتوفر في الأسواق يوم 5 يونيو بسعر 449.99 دولار أمريكي.

مواصفات نينتندو سويتش 2

🔹 شاشة أكبر وأداء أقوى:

حجم الشاشة: 7.9 بوصة بدقة 1080p

معدل التحديث: 120 إطار في الثانية

دعم تشغيل الألعاب على التلفزيون بدقة 4K

معالج مخصص من إنفيديا لتحسين الأداء

🔹 تحسينات في وحدة التحكم Joy-Con:

الآن ترتبط بالشاشة عبر مغناطيسات

يمكن استخدامها كفأرة عند وضعها على الطاولة

زر جديد «C Button» يفتح تطبيق Game Chat للدردشة الصوتية

🔹 سعة التخزين:

256 جيجابايت من التخزين الداخلي

🔹 دعم الألعاب القديمة والجديدة:

الجهاز يدعم مكتبة ألعاب سويتش الأصلية

إضافة ألعاب جديدة تتطلب العتاد المحسن

الألعاب القادمة إلى سويتش 2

🎮 قائمة بالألعاب المؤكدة حتى الآن:

Mario Kart World (يدعم حتى 24 متسابقًا في نفس السباق)

Street Fighter 6

Donkey Kong Bananza

Super Mario Party Jamboree

The Duskbloods

Kirby Air Riders

💰 سعر الألعاب الجديدة:

Mario Kart World بسعر 80 دولار (ارتفاع عن السعر المعتاد لألعاب سويتش التي كانت بـ60 دولار)

ميزات إضافية

🎤 تحسين الميكروفون: يتيح الدردشة الصوتية المباشرة عبر تطبيق Game Chat

📹 إكسسوار كاميرا منفصل: يتيح بث فيديو مباشر أثناء اللعب

🌐 اللعب عبر الإنترنت: دعم الألعاب الجماعية مع شاشة مقسمة

على عكس سوني ومايكروسوفت اللتين تركزان على الأجهزة القوية وخدمات الألعاب السحابية، لا تزال نينتندو تراهن على الألعاب الحصرية والتجارب الفريدة.

🎬 التوسّع في الترفيه:

نجاح فيلم The Super Mario Bros. Movie في 2023

التخطيط لفيلم Legend of Zelda في 2027

ارتفعت أسهم نينتندو 28% منذ بداية العام، فيما سجلت الشركة إيرادات بلغت 11 مليار دولار في 2024.