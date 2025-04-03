الألعاب

نينتندو تكشف تفاصيل سويتش 2: السعر والشاشة والألعاب والمميزات الجديدة

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل 2025آخر تحديث: 3 أبريل 2025
دقيقة واحدة

أعلنت نينتندو رسميًا عن سويتش 2، جهازها الجديد للألعاب، والذي سيتوفر في الأسواق يوم 5 يونيو بسعر 449.99 دولار أمريكي.

مواصفات نينتندو سويتش 2

🔹 شاشة أكبر وأداء أقوى:

  • حجم الشاشة: 7.9 بوصة بدقة 1080p
  • معدل التحديث: 120 إطار في الثانية
  • دعم تشغيل الألعاب على التلفزيون بدقة 4K
  • معالج مخصص من إنفيديا لتحسين الأداء

🔹 تحسينات في وحدة التحكم Joy-Con:

  • الآن ترتبط بالشاشة عبر مغناطيسات
  • يمكن استخدامها كفأرة عند وضعها على الطاولة
  • زر جديد «C Button» يفتح تطبيق Game Chat للدردشة الصوتية

🔹 سعة التخزين:

  • 256 جيجابايت من التخزين الداخلي

🔹 دعم الألعاب القديمة والجديدة:

  • الجهاز يدعم مكتبة ألعاب سويتش الأصلية
  • إضافة ألعاب جديدة تتطلب العتاد المحسن

الألعاب القادمة إلى سويتش 2

🎮 قائمة بالألعاب المؤكدة حتى الآن:

  • Mario Kart World (يدعم حتى 24 متسابقًا في نفس السباق)
  • Street Fighter 6
  • Donkey Kong Bananza
  • Super Mario Party Jamboree
  • The Duskbloods
  • Kirby Air Riders

💰 سعر الألعاب الجديدة:

  • Mario Kart World بسعر 80 دولار (ارتفاع عن السعر المعتاد لألعاب سويتش التي كانت بـ60 دولار)

ميزات إضافية

🎤 تحسين الميكروفون: يتيح الدردشة الصوتية المباشرة عبر تطبيق Game Chat

📹 إكسسوار كاميرا منفصل: يتيح بث فيديو مباشر أثناء اللعب

🌐 اللعب عبر الإنترنت: دعم الألعاب الجماعية مع شاشة مقسمة

على عكس سوني ومايكروسوفت اللتين تركزان على الأجهزة القوية وخدمات الألعاب السحابية، لا تزال نينتندو تراهن على الألعاب الحصرية والتجارب الفريدة.

🎬 التوسّع في الترفيه:

  • نجاح فيلم The Super Mario Bros. Movie في 2023
  • التخطيط لفيلم Legend of Zelda في 2027

ارتفعت أسهم نينتندو 28% منذ بداية العام، فيما سجلت الشركة إيرادات بلغت 11 مليار دولار في 2024.

بواسطة
CNBC
الوسوم
فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل 2025آخر تحديث: 3 أبريل 2025
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

تسريبات تشير إلى إعلان نينتندو عن جهاز سويتش 2 في شهر مارس

10 فبراير 2024

نينتندو تخطط لإطلاق Switch 2 بشاشة LCD مقاس 8 بوصات

29 يناير 2024
أهم الألعاب المُنتظرة في عام 2024

بعض الألعاب الرائعة المُنتظرة في عام 2024

7 يناير 2024
نينتندو تعلن عن بعض المميزات لـ Switch Online

نينتندو تعلن عن بعض المميزات لـ Switch Online

20 أغسطس 2022
Nintendo Switch Online

يمكنك الان إرسال طلبات صداقة من تطبيق Nintendo Switch Online

27 يوليو 2022

نينتندو تخطط لإطلاق سويتش يدعم 4K العام المقبل

25 أغسطس 2020
بعد عام من إطلاقها لعبة Mario Kart Tour تدعم أخيرًا الوضع الأفقي

بعد عام من إطلاقها لعبة Mario Kart Tour تدعم أخيرًا الوضع الأفقي

23 يوليو 2020

نينتندو تؤكد تعرض 140 ألف حساب إضافي للاختراق ليرتفع العدد إلى 300 ألف

9 يونيو 2020

نينتندو تؤكد اختراق بيانات 160 ألف حساب للاعبين

24 أبريل 2020
رسميًا اللعب المتعدد في Mario Kart Tour سيكون متاح في 8 مارس الحالي

رسميًا اللعب المتعدد في Mario Kart Tour سيكون متاح في 8 مارس الحالي

4 مارس 2020
زر الذهاب إلى الأعلى