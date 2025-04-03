شاومي تحقّق رقمًا قياسيًا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال مارس

حققت شركة شاومي إنجازًا قياسيًا في سوق السيارات الكهربائية في مارس، حيث سلّمت أكثر من 29,000 وحدة، وهو أعلى رقم لها حتى الآن. ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من النجاحات، إذ تجاوزت مبيعاتها 20,000 مركبة شهريًا خلال الأشهر الخمسة الماضية.

إلا أن الشركة واجهت أزمة بعد حادث مروري مميت وقع يوم الثلاثاء، حيث اصطدمت إحدى سياراتها من طراز SU7 بمنشآت بناء أثناء عملها في وضع القيادة الذاتية، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص. وأوضحت شاومي أن السائق تولّى التحكم بالسيارة قبل وقوع الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

في سياق المنافسة، برزت Xpeng و Leapmotor كأبرز المنافسين، حيث سجّلت Xpeng 33,205 سيارة خلال مارس، محققة نموًا سنويًا بنسبة 268%، فيما بلغت مبيعات Leapmotor عدد 37,095 مركبة، بزيادة 154% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أما شركة BYD، فقد عززت صدارتها للسوق الصينية ببيع 371,419 سيارة خلال مارس، محققة نموًا سنويًا بنسبة 57.9%. كما أعلنت عن تقنيتها الجديدة «Super e-Platform»، التي تتيح مدى قيادة يصل إلى 400 كيلومتر بشحن لمدة خمس دقائق فقط.

وفي المقابل، واصلت تسلا تراجعها في السوق الصينية، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 11.5% على أساس سنوي إلى 78,828 مركبة خلال مارس.

أما على صعيد الأداء خلال الربع المالي، فقد حافظت BYD على الصدارة بمبيعات بلغت 986,098 مركبة في الربع الأول، متجاوزةً تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات. في الوقت نفسه، سجّلت Xpeng نموًا مذهلًا بنسبة 331% على أساس سنوي، مع تسليم 94,008 سيارة خلال الربع الأول.

وعلى الجانب الآخر، واجهت كل من Nio و Li Auto تباطؤًا في النمو، حيث سلّمت Nio 42,094 سيارة في الربع الأول، بزيادة سنوية بلغت 40.1%، فيما سجلت Li Auto نموًا متواضعًا بنسبة 15.5% مع بيع 92,864 مركبة.

تعكس هذه الأرقام اشتداد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية في الصين، مع تزايد الفجوة بين الشركات الرائدة وتلك التي لا تزال تكافح لتعزيز مبيعاتها.