تروكولر يتجاوز 450 مليون مستخدم نشط شهريًا

أعلن تروكولر، تطبيق التعرف على هوية المتصل، عن تجاوزه حاجز 450 مليون مستخدم نشط شهريًا هذا الأسبوع، بعدما أضاف 50 مليون مستخدم جديد خلال الأشهر العشرة الماضية، من بينهم 15.5 مليون مستخدم منذ بداية 2025.

نمو عالمي متزايد، والهند لا تزال السوق الأكبر

🔹 تظل الهند السوق الأكبر لتطبيق تروكولر، وهو ما انعكس في تعيين ريشيت جونجونوالا (المدير التنفيذي للمنتجات في الهند) كرئيس تنفيذي جديد بعد تنحي المؤسسين عن الإدارة اليومية.

🔹 نمو سريع خارج الهند في أسواق:

أمريكا اللاتينية

جنوب أفريقيا

كينيا ونيجيريا

ماليزيا والولايات المتحدة

منافسة حكومية محتملة في الهند

قد يواجه تروكولر تحديًا في الهند مع دفع وزارة الاتصالات الهندية لاعتماد نظام تعريف المتصل المحلي الخاص بها، ما قد يؤثر على مكانة الشركة في السوق الهندي.

تحسينات تقنية وتوسع في الخدمات

تكامل أفضل مع iOS:

دعم ميزة تعريف المتصل المباشر التي لم تكن تعمل بكفاءة على iOS بسبب قيود أبل.

إضافة ميزات جديدة مثل:

تسجيل المكالمات ونسخها نصيًا

مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية المكالمات

تحسين تجربة الرسائل القصيرة والمحادثات

أداء مالي قوي وأسهم مرتفعة

خلال الربع الأخير من 2024:

ارتفعت المبيعات الصافية بنسبة 23%

زاد صافي الأرباح بنسبة 29% على أساس سنوي

أسهم ترو كولر ارتفعت بنسبة 33% منذ بداية العام