أمازون تقدم عرضًا للاستحواذ على تيك توك مع اقتراب حظره في الولايات المتحدة

قدمت أمازون عرضًا رسميًا للاستحواذ على تطبيق تيك توك قبل انتهاء المهلة المحددة في 5 أبريل، وفقًا لما أكدته شبكة CNBC.

تسعى عدة شركات لشراء تيك توك وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبله في الولايات المتحدة، حيث يواجه التطبيق خطر الحظر إذا لم تنجح شركته الأم بايت دانس في بيع عملياته داخل البلاد.

وبحسب مصدر مطلع، أرسلت أمازون خطابًا إلى نائب الرئيس جي دي فانس ووزير التجارة هوارد لوتنيك هذا الأسبوع، توضح فيه عرضها لشراء المنصة. ومع ذلك، أفاد المصدر بأن المسؤولين لا يتعاملون مع العرض بجدية كبيرة، نظرًا لأنه قُدم في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة.

ورفضت أمازون التعليق على التقارير.

مصير تيك توك في مهب الريح

تم تحديد 19 يناير كموعد نهائي لإيجاد مشترٍ أمريكي لـ تيك توك، وفقًا لقانون أقره المشرعون العام الماضي، لكن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا منح تمديدًا لمدة 75 يومًا، مما جعل 5 أبريل الموعد النهائي لصفقة البيع.

وتشير التقارير إلى أن ترامب قد يعلن قراره بشأن تيك توك في أي لحظة، ربما يوم الأربعاء.

أمازون واهتمامها بتيك توك

يمثل تيك توك فرصة جذابة لأمازون، نظرًا لكونه محورًا رئيسيًا للتجارة الإلكترونية بفضل منصة TikTok Shop التي شهدت استثمارات ضخمة لتنميتها. ومع أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، قد يصبح تيك توك أداة قوية لتعزيز مبيعات أمازون عبر الإنترنت.

جدير بالذكر أن أمازون حاولت سابقًا دخول سوق مقاطع الفيديو القصيرة عبر إطلاق خدمة خاصة بها، لكنها أغلقتها لاحقًا. وفي أغسطس الماضي، دخلت أمازون في شراكة مع تيك توك، سمحت للمستخدمين بربط حساباتهم وإجراء عمليات شراء مباشرة من أمازون دون مغادرة التطبيق، وهو اتفاق أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي بين بعض المشرعين.

وإلى جانب أمازون، تقدمت شركة AppLovin بعرض لشراء تيك توك.

يبقى السؤال الآن: هل سيتمكن تيك توك من إيجاد مشترٍ أمريكي قبل انتهاء المهلة، أم أنه سيواجه الحظر؟