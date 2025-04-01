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شائعات حول إعادة تصميم جذرية لنظام iOS 19

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2025آخر تحديث: 1 أبريل 2025
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تشير التسريبات إلى أن آبل تعمل على تحديث ضخم لنظام iOS 19، يُعرف داخليًا باسم Solarium. يقال إن التحديث سيقدم تغييرات جذرية في واجهة المستخدم، مستوحاة من نظام visionOS المستخدم في نظارات آبل فيجن برو.

رغم انتشار صور مسربة تدّعي أنها تمثل واجهة iOS 19، إلا أن مصادر داخل آبل تشير إلى أن هذه الصور ليست دقيقة، حيث لا تعكس التطورات الفعلية التي تعمل عليها الشركة. قد تكون هذه التسريبات إما نماذج أولية قديمة أو مجرد تصورات غير رسمية.

من المتوقع أن تكشف آبل عن التغييرات الجديدة خلال مؤتمر WWDC 2025، حيث ستكون إعادة التصميم جزءًا من رؤية الشركة لمستقبل آيفون وآيباد خلال السنوات القادمة.

بواسطة
Bloomberg
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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2025آخر تحديث: 1 أبريل 2025
أقل من دقيقة

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