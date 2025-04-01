رئيسة AMD: الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «هائل»

أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة AMD «ليزا سو» أن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا رغم بعض التوقعات بتباطئه. وقالت في مقابلة حصرية مع ياهو فاينانس: «الحاجة إلى الحوسبة هائلة، ونراها عبر جميع عملائنا عالميًا. سنواصل الاستثمار بقوة في هذا المجال لأنه يمثل أهم تقنية في الخمسين عامًا الماضية.»

ولتأكيد التزامها بهذا التوجه، أعلنت AMD إتمام صفقة استحواذها على شركة ZT Systems بقيمة 4.9 مليار دولار، وهي صفقة تهدف إلى تعزيز وجودها في قطاع البنية التحتية للحوسبة السحابية. وتعد ZT Systems من الموردين الرئيسيين لشركة مايكروسوفت، وهو ما يدعم توسّع AMD في هذا المجال.

وتوقعت الشركة أن تكون الصفقة مربحة وفقًا لمعاييرها المحاسبية غير الرسمية بحلول نهاية عام 2025، كما أعلنت أنها تجري محادثات مع شركاء استراتيجيين لبيع قطاع تصنيع مراكز البيانات التابع لـ ZT Systems في الولايات المتحدة.

وأضافت سو: «نحن في المراحل الأولى جدًا من ثورة الذكاء الاصطناعي. نرى المزيد من التطبيقات والقدرات تظهر باستمرار، والشركات لا تزال في بدايات تبني هذه التقنية. إنهم بحاجة إلى دعم أكبر من شركات مثلنا.»

ورغم هذه التطورات، تواجه AMD ضغوطًا في سوق الأسهم، حيث تراجعت قيمة سهمها بنسبة 15% منذ بداية العام، متأثرةً بعمليات البيع الواسعة في أسهم التقنية، بما في ذلك منافستها Nvidia.

كما أثارت توقعات الشركة للربع الأول بعض القلق في الأسواق، إذ أعلنت أن مبيعاتها ستتراجع بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، مع انخفاض مبيعات مراكز البيانات ومعالجات الحواسيب الشخصية.

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ورأى محللون في جي بي مورغان أن AMD حسّنت من تنافسيتها في مجال وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU)، لكنها بحاجة إلى استثمارات ضخمة في البحث والتطوير للحفاظ على مكانتها في السوق ومنافسة الشركات الرائدة.