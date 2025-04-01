بعد نجاح رقائق الذكاء الاصطناعي.. إنفيديا تتجه إلى الروبوتات

تواصل شركة إنفيديا استغلال موجة الذكاء الاصطناعي، حيث تتسابق كبرى شركات التقنية مثل أمازون وجوجل وميتا ومايكروسوفت لشراء معالجاتها المتطورة لمراكز البيانات. ورغم انخفاض أسهم الشركة بنسبة 10% منذ بداية العام، إلا أنها لا تزال تحقق قفزات كبيرة، بارتفاع 27% خلال الأشهر الـ 12 الماضية وأكثر من 700% منذ عام 2023، فيما قفزت إيراداتها من 27 مليار دولار في 2023 إلى 130 مليار دولار في 2025.

لكن في مؤتمر GTC 2025، ركز الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ على الابتكار التالي في مجال الذكاء الاصطناعي: الروبوتات. حيث قال خلال المؤتمر: «نحن نتمتع بخبرة عالمية في أمان الروبوتات، وأعتقد أن هذه المعرفة ستؤتي ثمارها مستقبلاً». وأكد أن إنفيديا تستثمر في هذا المجال منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه أصبح بالفعل سوقًا بمليارات الدولارات، مع توقعات بأن يصبح أحد أكبر مصادر دخل الشركة في المستقبل.

روبوتات ذكية بفضل منظومة إنفيديا

استعرضت إنفيديا خلال المؤتمر رؤيتها لمستقبل الروبوتات، حيث عرضت نماذج مختلفة مثل الأذرع الروبوتية والروبوتات ثنائية الأرجل بحجم الإنسان. من بين الابتكارات اللافتة، عرضت الشركة نموذجًا أوليًا لروبوت الموجات فوق الصوتية، وهو جهاز طبي مزود بذراع ميكانيكية وكاميرا وماسح ضوئي، يمكنه تنفيذ عمليات الفحص الطبي بمجرد تلقي الأوامر الصوتية.

وفي إحدى زوايا المعرض، قدّمت شركة Agility Robotics روبوتها Digit، الذي أدّى مهام مثل التقاط المنتجات من الأرفف ووضعها في سلة التسوق، مما يشير إلى إمكانية استخدامه في المتاجر الذكية مستقبلاً. كما ظهرت نماذج أخرى من Boston Dynamics، بما في ذلك الروبوت الشهير Spot.

نظام ثلاثي للتحكم في الروبوتات

تراهن إنفيديا على منظومة مكونة من ثلاثة أنظمة حاسوبية لتطوير وتشغيل الروبوتات الذكية:

نظام DGX AI: يُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالروبوتات. نظام Omniverse: يُستخدم لمحاكاة الواقع الافتراضي واختبار الروبوتات في بيئات افتراضية قبل تشغيلها في العالم الحقيقي، مما يقلل المخاطر التشغيلية. نظام Jetson Thor: وهو وحدة الحوسبة المدمجة التي تعمل بمثابة «دماغ الروبوت» لإدارة عملياته أثناء التشغيل.

تحديات وفرص في سوق الروبوتات

رغم تفاؤل إنفيديا، لا تزال هناك تحديات أمام انتشار الروبوتات الذكية، مثل ارتفاع تكلفتها التي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، وضعف أداء البطاريات التي تحتاج إلى شحن متكرر.

لكن تاريخ إنفيديا يثبت أنها قادرة على تحويل تقنياتها إلى نجاحات تجارية. فكما قادت ثورة بطاقات الرسوميات والذكاء الاصطناعي، قد تكون الروبوتات سوقها الكبير القادم، مما يعزز موقعها كمزود رئيسي للتقنية الذكية في المستقبل.