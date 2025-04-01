آيباد برو القادم سيحصل على معالج M5 الجديد

تستعد آبل لإطلاق آيباد برو جديد بمعالج M5، والذي من المتوقع أن يكون من أوائل الأجهزة التي تستخدم هذا المعالج الجديد. حاليًا، الجهاز في مرحلة الاختبار المتقدم، ومن المقرر أن يدخل خط الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت آبل العمل على إصدارات مستقبلية مزودة بمعالجات M6 مع مودمات داخلية، والمستهدفة للعام 2027. يأتي هذا بعد أن شهدت أجهزة آيباد آير وآيباد العادي تحديثات مؤخرًا، بينما لم يحصل آيباد برو على أي تحديث منذ إطلاق إصدار M4 في مايو 2024.

ومن المتوقع أيضًا أن يحصل ماك بوك برو على معالج M5 في وقت لاحق من هذا العام، مما يتماشى مع استراتيجية آبل في تحديث معالجاتها سنويًا.

ومع ذلك، لا يتوقع أن تحصل أجهزة ماك بوك على أي تصميم جديد حتى 2026، عندما يتم إصدار M6، مما يشير إلى أن تركيز آبل الحالي ينصب على الأداء أكثر من التصميم.