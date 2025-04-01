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آبل تستعد لتغييرات كبيرة في مجال الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2025آخر تحديث: 1 أبريل 2025
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تعمل آبل على توسيع نطاق جهودها في مجال الرعاية الصحية من خلال إطلاق مشروع جديد يحمل اسم Project Mulberry، والذي يهدف إلى تحسين تطبيق الصحة وإضافة مساعد صحي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

سيمكن هذا النظام الجديد المستخدمين من الحصول على توصيات صحية شخصية بناءً على بياناتهم الصحية المخزنة في أجهزتهم مثل آبل واتش وآيفون. وتعتمد آبل على فريق من الأطباء لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، كما ستنتج مقاطع فيديو تعليمية يشارك فيها خبراء في مجالات مثل النوم، والتغذية، والعلاج الطبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتيح آبل ميزات جديدة مثل تتبع النظام الغذائي والتغذية، مما يجعلها منافسًا قويًا لتطبيقات مثل MyFitnessPal و Noom.

كما تعمل الشركة على تطوير تقنيات تستخدم كاميرات آيفون لتحليل التمارين الرياضية واقتراح تحسينات عليها. تشرف على المشروع «سومبول ديساي» رئيسة قسم الصحة في آبل، ويعد من الأولويات الكبرى للشركة حاليًا.

بواسطة
Bloomberg
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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2025آخر تحديث: 1 أبريل 2025
دقيقة واحدة

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