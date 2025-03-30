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جدل حول سياسة OpenAI بشأن إنشاء الصور بأسلوب استوديو جيبلي

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس 2025آخر تحديث: 30 مارس 2025
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تواجه شركة OpenAI انتقادات بعد اكتشاف تناقض في سياساتها المتعلقة بإنشاء الصور بأسلوب استوديو جيبلي الشهير. ففي حين ترفض النسخة المجانية من ChatGPT، التي تستخدم أداة DALL-E 3، إنشاء صور بهذا الأسلوب بدعوى حماية حقوق الملكية الفكرية، تتيح النسخة المدفوعة المزودة بأداة 4o للمستخدمين إنتاج صور مستوحاة من الرسوم المتحركة التي اشتهر بها الاستوديو الياباني.

يأتي هذا الجدل بعد أن لاحظ مستخدمون أن النسخة المجانية ترفض الطلبات بشكل صريح، مشيرة إلى أن «أسلوب استوديو جيبلي محمي بموجب حقوق النشر»، بينما استجابت النسخة المدفوعة لهذه الطلبات دون قيود. هذا التناقض أثار تساؤلات حول ما إذا كانت OpenAI قد غيرت نهجها بشأن حقوق النشر، أو إذا كانت هناك اتفاقيات غير معلنة مع الاستوديو الياباني، أو ربما كان ذلك مجرد إستراتيجية لدفع المستخدمين نحو الاشتراك في النسخة المدفوعة.

عند الاستفسار عن سبب هذا الاختلاف، اكتفت OpenAI بالإشارة إلى تحديث وثيقة «بطاقة النظام» الخاصة بها، والتي تنص على رفض إنشاء الصور «في أسلوب فنانين أحياء»، لكنها أوضحت أنها تسمح بتوليد صور تعتمد على «أنماط الاستوديوهات الفنية الأوسع نطاقًا». ومع ذلك، لم تقدم الشركة تفسيرًا واضحًا حول سبب استمرار أداة DALL-E 3 في فرض القيود، بينما تتجاوزها أداة 4o.

حتى الآن، لم تصدر OpenAI أو استوديو جيبلي أي تعليق رسمي حول هذه المسألة، لكن الجدل يسلط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجهها تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية.

بواسطة
Business Insider
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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس 2025آخر تحديث: 30 مارس 2025
دقيقة واحدة

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