إيلون ماسك يدمج X مع xAI في صفقة مفاجئة بقيمة 33 مليار دولار

أعلن إيلون ماسك عن استحواذ شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI على منصة التواصل الاجتماعي X، التي يملكها أيضًا، في صفقة غير متوقعة بلغت قيمتها 33 مليار دولار.

وأوضح ماسك، في منشور على منصة X، أن الصفقة تمت عبر تبادل الأسهم، ما يرفع قيمة الكيان الجديد، XAI Holdings، إلى أكثر من 100 مليار دولار، دون احتساب الديون.

دمج البيانات والذكاء الاصطناعي

يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز التكامل بين xAI و X، حيث تعتمد الشركة الناشئة على بيانات الشبكة الاجتماعية لتحسين أداء نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Grok.

وقال ماسك: «مستقبل xAI و X مترابط. اليوم، نتخذ خطوة رسمية لدمج البيانات والنماذج الحوسبية والتوزيع والمهارات، مما سيؤدي إلى إطلاق إمكانات هائلة.»

انعكاسات الصفقة على X

منذ استحواذ ماسك على تويتر في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، خضعت المنصة لتغييرات جذرية، بما في ذلك تقليص الوظائف وإعادة هيكلة الإعلانات.

ورغم تراجع إيرادات X الإعلانية إلى ما يقارب نصف مستوياتها السابقة، إلا أن المنصة شهدت مؤخرًا تحسنًا طفيفًا، خصوصًا بعد عودة بعض المعلنين.

وتشير التقديرات إلى أن X ستحقق 1.31 مليار دولار من إيرادات الإعلانات في الولايات المتحدة عام 2025، بزيادة 17.5%.

مكاسب استراتيجية لـ xAI

يرى محللون أن هذه الصفقة تعزز موقف xAI في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث تمنحها مصدر بيانات فريدًا يمكنها من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.

وعلّق جين مونستر، الشريك الإداري في Deepwater Asset Management، قائلاً:

«Grok يجلب الذكاء، وX توفر التوزيع. بينما تمتلك OpenAI الذكاء والعلامة التجارية، لكنها تفتقر إلى بيانات X الحصرية. وهذا يمنح xAI ميزة تنافسية على المدى الطويل.»

يرى محللون أن هذه الخطوة قد تؤسس لنموذج جديد في العلاقة بين شركات التواصل الاجتماعي ومزودي الذكاء الاصطناعي، مما قد يدفع شركات مثل OpenAI و Anthropic إلى البحث عن شراكات مماثلة لتعزيز انتشارها.

في الوقت الحالي، لا يزال تأثير الصفقة على منصب ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لـ X، غير واضح. لكن ماسك، الذي يمتلك تاريخًا في دمج وإعادة هيكلة شركاته، قد يتخذ قرارات مفاجئة أخرى في الفترة المقبلة.