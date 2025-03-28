يوبي سوفت تعيد هيكلة أعمالها وتؤسس وحدة جديدة بشراكة مع تينسنت

في خطوة استراتيجية ضخمة، أعلنت يوبي سوفت عن تأسيس وحدة جديدة تضم أبرز سلاسل ألعابها، مثل Assassin’s Creed و Far Cry و Tom Clancy’s Rainbow Six، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو. وستستثمر شركة تينسنت الصينية 1.16 مليار يورو للحصول على 25% من الحصة في هذه الوحدة، والتي ستتولى إدارة حقوق الملكية الفكرية للألعاب مقابل رسوم ترخيص.

إنقاذ يوبي سوفت من أزماتها المالية

تعاني يوبي سوفت من فترة صعبة بعد انخفاض مبيعاتها وتأجيل إصداراتها الكبرى، ما دفعها إلى البحث عن حلول لإعادة التوازن إلى أعمالها. وبحسب المدير المالي فريدريك دوغيه، فإن الشركة تلقت عروضًا متعددة للاستثمار في هذه الوحدة الجديدة، والتي أصبحت قيمتها تتجاوز قيمة يوبي سوفت نفسها.

عقب الإعلان عن الصفقة، شهدت أسهم يوبي سوفت في البورصة ارتفاعًا كبيرًا بلغ 20%، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بهذه الخطوة.

خطوة لتعزيز الاستقرار والتوسع

وصف الرئيس التنفيذي إيف غييمو هذه الخطوة بأنها «تحوّل أساسي في نموذج عمل الشركة»، مشيرًا إلى أن العائدات ستُستخدم لسداد الديون ودعم تطوير الألعاب الجديدة. ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية عام 2025.

رغم التحديات، حققت يوبي سوفت نجاحًا ملحوظًا بإطلاق لعبتها الجديدة Assassin’s Creed Shadows في 20 مارس، حيث تلقت استقبالًا إيجابيًا واسعًا. ورغم عدم الكشف عن أرقام المبيعات، أكدت الشركة أن الإطلاق تجاوز التوقعات، وحصلت اللعبة على تقييم 82 من 100 وفقًا لموقع ميتاكريتيك.