الألعاب

يوبي سوفت تعيد هيكلة أعمالها وتؤسس وحدة جديدة بشراكة مع تينسنت

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس 2025آخر تحديث: 28 مارس 2025
دقيقة واحدة

في خطوة استراتيجية ضخمة، أعلنت يوبي سوفت عن تأسيس وحدة جديدة تضم أبرز سلاسل ألعابها، مثل Assassin’s Creed و Far Cry و Tom Clancy’s Rainbow Six، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو. وستستثمر شركة تينسنت الصينية 1.16 مليار يورو للحصول على 25% من الحصة في هذه الوحدة، والتي ستتولى إدارة حقوق الملكية الفكرية للألعاب مقابل رسوم ترخيص.

إنقاذ يوبي سوفت من أزماتها المالية

تعاني يوبي سوفت من فترة صعبة بعد انخفاض مبيعاتها وتأجيل إصداراتها الكبرى، ما دفعها إلى البحث عن حلول لإعادة التوازن إلى أعمالها. وبحسب المدير المالي فريدريك دوغيه، فإن الشركة تلقت عروضًا متعددة للاستثمار في هذه الوحدة الجديدة، والتي أصبحت قيمتها تتجاوز قيمة يوبي سوفت نفسها.

عقب الإعلان عن الصفقة، شهدت أسهم يوبي سوفت في البورصة ارتفاعًا كبيرًا بلغ 20%، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بهذه الخطوة.

خطوة لتعزيز الاستقرار والتوسع

وصف الرئيس التنفيذي إيف غييمو هذه الخطوة بأنها «تحوّل أساسي في نموذج عمل الشركة»، مشيرًا إلى أن العائدات ستُستخدم لسداد الديون ودعم تطوير الألعاب الجديدة. ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية عام 2025.

رغم التحديات، حققت يوبي سوفت نجاحًا ملحوظًا بإطلاق لعبتها الجديدة Assassin’s Creed Shadows في 20 مارس، حيث تلقت استقبالًا إيجابيًا واسعًا. ورغم عدم الكشف عن أرقام المبيعات، أكدت الشركة أن الإطلاق تجاوز التوقعات، وحصلت اللعبة على تقييم 82 من 100 وفقًا لموقع ميتاكريتيك.

بواسطة
Bloomberg
الوسوم
فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس 2025آخر تحديث: 28 مارس 2025
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

يوبيسوفت تدرس خياراتها الاستراتيجية وسط شائعات استحواذ تينسنت

يوبيسوفت تدرس خياراتها الاستراتيجية وسط شائعات استحواذ تينسنت

8 أكتوبر 2024
تأجيل إطلاق لعبة Assassin's Creed Shadow إلى فبراير 2025

تأجيل إطلاق لعبة Assassin’s Creed Shadow إلى فبراير 2025

26 سبتمبر 2024
يوبيسوفت قد تطلق 5 ألعاب أساسنز كريد على نينتندو سويتش 2

يوبيسوفت قد تطلق 5 ألعاب أساسنز كريد على نينتندو سويتش 2

15 أغسطس 2024
يوبيسوفت تؤجل إطلاق Rainbow Six و The Division على الجوال

يوبيسوفت تؤجل إطلاق Rainbow Six و The Division على الجوال

19 يوليو 2024
يوبيسوفت تُطلق لعبة Just Dance VR على ميتا كويست في أكتوبر 2024

يوبيسوفت تُطلق لعبة Just Dance VR على ميتا كويست في أكتوبر 2024

11 يونيو 2024
يوبيسوفت تستعد للكشف عن ألعاب جديدة في حدث Ubisoft Forward القادم

يوبيسوفت تستعد للكشف عن ألعاب جديدة في حدث Ubisoft Forward 2024

1 يونيو 2024
يوبيسوفت تُلغي مشروع The Division Heartland وتُعيد توجيه مواردها لمشاريع أخرى

يوبيسوفت تُلغي مشروع The Division Heartland وتُعيد توجيه مواردها لمشاريع أخرى

15 مايو 2024
أرباح تينسنت الصينية تتخطى التوقعات بفضل الفيديو و WeChat

أرباح تينسنت الصينية تتخطى التوقعات بفضل الفيديو و WeChat

14 مايو 2024

يوبي سوفت تستعد لإطلاق لعبة XDefiant في هذا الموعد

3 مايو 2024

لعبة أساسينز كريد ميراج قادمة إلى آيفون في هذا الموعد

1 مايو 2024
زر الذهاب إلى الأعلى