ChatGPT يدمج توليد الصور مباشرة دون الحاجة إلى DALL-E

في خطوة تعزز قدراته البصرية، أعلنت OpenAI عن إضافة ميزة توليد الصور مباشرة داخل ChatGPT، ما يلغي الحاجة لاستخدام DALL-E بشكل منفصل. ستتاح الميزة قريبًا لجميع المستخدمين، بما في ذلك المشتركين في الإصدار المجاني و Plus و Pro و Team، وستصبح الأداة الافتراضية لإنشاء الصور في GPT-4o، كما سيتم دعمها أيضًا عبر Sora.

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إنشاء صور من الصفر أو تعديل صور موجودة استنادًا إلى الأوامر النصية، مع تحسينات ملحوظة في عرض النصوص داخل الصور وفهم السياق. وتروّج OpenAI لهذه التقنية كأداة عملية للمجالات الشخصية والمهنية، مثل تصميم الإنفوجرافيك، والمحتوى التسويقي، والمرئيات التوضيحية.

إلى جانب تحسينات في الواقعية والإضاءة والتفاصيل الدقيقة، تتمتع الأداة بقدرة متقدمة على فهم السياق، ما يتيح إنشاء ملصقات تعليمية أو تصورات فنية مستوحاة من الحوارات داخل التطبيق.

تجدر الإشارة إلى أن الميزة مبنية على نموذج GPT-4o، الذي يتمتع بقدرات متعددة الوسائط، ما يعزز التكامل بين النص والصورة ضمن تجربة موحدة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية سام ألتمان لتطوير ذكاء اصطناعي شامل قادر على التعامل مع مختلف المهام في بيئة واحدة متكاملة.