موظفو جوجل يحتجون على تراجع زيادات الرواتب رغم الأداء المالي القوي

أثار بعض موظفي جوجل مخاوف بشأن محدودية زيادات الرواتب في حزم التعويضات لعام 2025، وهو ما نوقش في اجتماع شامل هذا الأسبوع.

وفقًا لنص الاجتماع الذي اطلعت عليه بزنس إنسايدر، أثيرت هذه القضية خلال الاجتماع الشهري TGIF، حيث يُسمح للموظفين بتقديم الأسئلة والتصويت على أكثرها أهمية. أحد الأسئلة الأكثر تصويتًا كان عن سبب انخفاض منح الأسهم والتعويضات الإجمالية لبعض الموظفين، رغم الأداء المالي القوي للشركة مؤخرًا.

قال جون كيسي، نائب رئيس جوجل للتعويضات والمزايا العالمية، إن أكثر من 80% من الموظفين حصلوا على زيادات في تعويضاتهم لعام 2025 مقارنة بالعام السابق. لكنه أوضح أن بعض الموظفين في الأدوار الأقل تقنية وفي بعض المناطق حصلوا على حزم أسهم أقل هذا العام بسبب إعادة تقييم الرواتب وفقًا لأسواق العمل المحلية.

عادةً ما تتكون حزم تعويضات جوجل من راتب أساسي، ومكافآت أسهم، وفي بعض الحالات حوافز إضافية، مع اختلاف المبالغ الفعلية وفقًا للأداء الفردي. وأكد كيسي أن جوجل تسعى إلى مكافأة الموظفين الذين يحققون تأثيرًا واضحًا، وأن هيكل التعويضات مصمم لتحفيز الأداء العالي.

هذا وذكرت تقارير سابقة أن العديد من موظفي جوجل حصلوا على حزم تعويضات أقل في 2024. وفي تعليق رسمي، قال متحدث باسم جوجل إن دورة التعويضات لعام 2025 مماثلة للعام الماضي، وإن الشركة تواصل مواءمة الرواتب مع الأسواق المحلية.