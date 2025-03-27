رائد ذكاء اصطناعي يُطلق كورس لتعلّم Vibe Coding

أعلن البروفيسور أندرو نغ، أحد رواد الذكاء الاصطناعي وأستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة ستانفورد، عن إطلاق دورة جديدة بعنوان «Vibe Coding 101»، تهدف إلى تعليم المبتدئين كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة وإدارة الأكواد البرمجية.

ويأتي هذا الإعلان بالتعاون مع شركة Replit المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حيث تستعرض الدورة، التي تمتد لـ 94 دقيقة، المبادئ الأساسية لتوجيه وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام البرمجية بكفاءة.

ما هو Vibe Coding؟

ظهر مصطلح «Vibe Coding» لأول مرة في فبراير الماضي من قبل المؤسس المشارك لـ OpenAI، أندريه كارباتي، وهو يشير إلى الطريقة التي بات يعتمد فيها المطورون بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة البرمجة من خلال إعطائه تعليمات واضحة ومحددة.

يؤكد البروفيسور أن برمجة الذكاء الاصطناعي ليست مجرد كتابة أوامر عشوائية وقبول جميع الاقتراحات، بل تتطلب منهجية دقيقة، حيث أوضح في منشور على منصة إكس:

«طلب تنفيذ كل شيء دفعة واحدة من نموذج لغوي كبير (LLM) غالبًا لا يعمل بكفاءة.»

ماذا ستتعلم في الدورة؟

الدورة، التي يقدمها رئيس شركة Replit ميشيل كاتاستا ورئيس قسم العلاقات مع المطورين مات بالمر، ستمكّن المشاركين من:

✅ بناء ونشر تطبيقات ويب بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

✅ فهم كيفية تفكيك المهام وتوجيه الذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة.

✅ استخدام أدوات مثل Replit في أتمتة مراحل تطوير البرمجيات، مثل إنشاء النماذج الأولية للتطبيقات.

✅ تعلم كيفية تصحيح الأخطاء البرمجية وتطوير أسلوب فعال في التعامل مع الذكاء الاصطناعي البرمجي.

يختم أندرو نغ بالقول إن هذه الدورة ستمنح المشاركين أساسًا قويًا في Vibe Coding، مما يساعدهم على الاستفادة الكاملة من وكلاء الذكاء الاصطناعي في البرمجة المستقبلية.