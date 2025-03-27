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جوجل تكشف عن Gemini 2.5 بقدرات تفكير متقدمة

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2025آخر تحديث: 27 مارس 2025
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أعلنت جوجل عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 2.5، الذي يتميز بقدرات تحليلية أكثر تطورًا في البرمجة، والرياضيات، والعلوم. يأتي هذا التحديث بعد بضعة أشهر فقط من إطلاق Gemini 2.0، مما يعكس تسارع تطوير الذكاء الاصطناعي لدى الشركة.

أول إصدار من هذا النموذج هو Gemini 2.5 Pro Experimental، والذي يركز على التفكير المنطقي والتحليل العميق، بدلًا من مجرد تصنيف المعلومات أو التنبؤ بها. ووفقًا لما نشره كوراي كافوكشغولو، الرئيس التنفيذي للتقنية في جوجل DeepMind، فإن التحديث الجديد يدمج «قدرات تفكير أكثر تعقيدًا بشكل مباشر في جميع نماذجنا المستقبلية، ما يمكّنها من التعامل مع مشكلات أكثر تعقيدًا وتقديم استجابات أكثر وعيًا بالسياق».

النموذج الجديد متاح الآن في Google AI Studio، بينما يمكن لمشتركي Gemini Advanced تجربته عبر تطبيق Gemini مباشرة. ومن المتوقع أن تُعلن الشركة عن مزيد من التكاملات لهذا الإصدار في خدماتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

بواسطة
Google
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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2025آخر تحديث: 27 مارس 2025
دقيقة واحدة

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