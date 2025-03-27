جنسن هوانغ، مؤسس إنفيديا، يحقق ثروة بقيمة 106 مليارات دولار – كيف بناها وكيف ينفقها؟

من غسل الصحون في مطعم Denny’s إلى قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، قطع جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، رحلة طويلة نحو القمة، حيث تقدر ثروته اليوم بحوالي 106 مليارات دولار.

كيف صنع هوانغ ثروته؟

🔹 شريك مؤسس ورئيس تنفيذي منذ 1993: أسس هوانغ شركة Nvidia عام 1993، ونجح في تحويلها إلى واحدة من أكبر شركات صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم.

🔹 ارتفاع أسهم Nvidia: في عام 2024، ارتفعت القيمة السوقية للشركة بشكل هائل، مما أدى إلى تضاعف ثروته ودخوله قائمة فوربس لأغنى 10 أشخاص في العالم لأول مرة.

🔹 حصة في الشركة: يمتلك هوانغ 3.79% من أسهم Nvidia، ما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة.

🔹 رواتب ومكافآت ضخمة: حصل هوانغ في 2024 على حزمة تعويضات بقيمة 34.2 مليون دولار، تضمنت:

راتب أساسي: 996,514 دولار

مكافآت أسهم: 26.7 مليون دولار

مكافآت نقدية: 4 ملايين دولار

مصروفات أخرى: 2.5 مليون دولار (تشمل الحماية الشخصية وخدمات السائق والسيارات)

كما أنه قام ببيع 6 ملايين سهم في 2024، ما جلب له 700 مليون دولار من العوائد.

كيف يُقارَن هوانغ بعمالقة التقنية الآخرين؟

🔸 هوانغ هو أحد 15 مليارديرًا تجاوزت ثروتهم 100 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

🔸 يتوسط قائمة كبار المديرين التنفيذيين من حيث الرواتب مقارنةً بأمثال مارك زوكربيرغ (Meta) وتيم كوك (Apple).

🔸 يبلغ من العمر 62 عامًا، مما يجعله أكبر سنًا من قادة التقنية مثل أندي جاسي (Amazon) وسوندار بيتشاي (Google)، لكنه أصغر من تيم كوك.

كيف ينفق هوانغ ثروته؟

✅ العقارات: يمتلك عقارات في كاليفورنيا (حيث يقع مقر Nvidia) وهاواي.

✅ الأزياء: يشتهر بمعطفه الجلدي الأيقوني، حيث ارتدى معطفًا من Tom Ford بقيمة 8,990 دولارًا في أحد الفعاليات.

✅ الأعمال الخيرية:

تبرع 50 مليون دولار لجامعة Oregon State لإنشاء مركز أبحاث.

قدم 30 مليون دولار لجامعة Stanford لإنشاء مركز هندسي.

منح 22.5 مليون دولار لكلية California College of the Arts.

أنشأ مع زوجته مؤسسة Jen-Hsun and Lori Huang Foundation لدعم التعليم والبحث العلمي.

من نادل في مطعم إلى ملياردير تقني… قصة جنسن هوانغ ملهمة للغاية وتبرز قوة الابتكار وريادة الأعمال!