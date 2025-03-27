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ترامب قد يخفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل إتمام صفقة تيك توك

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2025آخر تحديث: 28 مارس 2025
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يفكر في تقديم تخفيض طفيف في الرسوم الجمركية على الصين لحسم صفقة تيك توك، مشيرًا إلى أن الصين ستحتاج إلى «لعب دور» في عملية البيع، ربما من خلال الموافقة الرسمية على الصفقة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «ربما أعطيهم تخفيضًا بسيطًا في الرسوم الجمركية أو شيئًا من هذا القبيل لإتمام الصفقة، لأن كل نقطة في الرسوم تساوي أموالًا أكثر من تيك توك نفسه.»

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، لا سيما بعد فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية في فبراير، ثم مضاعفتها إلى 20% في مارس، مما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم على الواردات الزراعية الأمريكية.

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يُذكر أن تيك توك أمامه حتى 5 أبريل للعثور على مالك جديد في الولايات المتحدة، بموجب القانون الذي أقره الكونغرس في أبريل الماضي. ومن بين المهتمين بالشراء وزير الخزانة السابق «ستيف منوتشين» ومؤسس ريديت «ألكسيس أوهانيان».

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من ترامب أو تيك توك أو وزارة الخارجية الصينية بشأن هذه التصريحات.

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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2025آخر تحديث: 28 مارس 2025
دقيقة واحدة

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