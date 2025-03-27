المؤسسة المشاركة لـ 23andMe تقول إن الشركة «فقدت طريقها» بسبب سوء الإدارة

انتقدت ليندا آفي، المؤسسة المشاركة لشركة 23andMe، الإدارة السابقة للشركة في منشور على لينكدإن يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الشركة «فقدت طريقها» بسبب غياب تطوير المنتجات والإدارة السليمة.

🔴 الشركة تقدم طلبًا للإفلاس واستقالة الرئيسة التنفيذية

يوم الأحد، تقدمت 23andMe بطلب الإفلاس بموجب الفصل 11 ، وهو ما يسمح بإعادة هيكلة الديون.

أعلنت آن وجسيكي، الرئيسة التنفيذية وأحد المؤسسين، استقالتها في نفس الأسبوع.

تأسست الشركة في 2006 على يد ليندا آفي وآن وجسيكي وبول كوزينزا، وركزت على تحليل الحمض النووي للمستهلكين والبحث الجيني.

انتقادات آفي للإدارة وقرارات آن وجسيكي

✅ فقدان رؤية الشركة الأصلية

قالت آفي إن الفكرة بدأت بعد عملها في أبحاث علوم الحياة، حيث أدركت أن الناس سيرغبون في الوصول إلى بياناتهم الجينية الشخصية.

«كان من الممكن أن تصبح 23andMe منصة الصحة الرقمية الرائدة عالميًا، لكن الشركة أضاعت هذه الفرصة» – ليندا آفي.

✅ تغييرات القيادة وتهميش مجلس الإدارة

في 2009، أقنعت آن وجسيكي مجلس الإدارة بأنها يجب أن تدير الشركة بمفردها، مما أدى إلى مغادرة آفي.

بعد ذلك، غيّرت وجسيكي هيكلة التصويت داخل الشركة، مما جعل جميع القرارات النهائية بيدها وأضعف دور مجلس الإدارة، الذي استقال بالكامل في 2023.

قالت آفي إن ذلك أدى إلى غياب الرقابة وسوء إدارة الموارد، وهو ما ساهم في انهيار الشركة.

كيف فشلت 23andMe؟

🚨 فقدان الابتكار: بعد البداية القوية، لم تركز الشركة على تطوير منتجات جديدة للمستهلكين.

🚨 تجزئة السوق: بينما كان يمكن للشركة دمج بيانات أكثر مثل تحاليل الدم، والتسلسل الجيني العميق، وبيانات الأجهزة القابلة للارتداء، أصبحت السوق الآن مجزأة بين عدة شركات أخرى.

🚨 عدم الاستماع للنقد: انتقدت آفي ثقافة «المؤسس الذي لا يُناقش»، مشيرة إلى أن إدارة الشركة تجاهلت الأصوات التي كانت تحذر من المشكلات.

ما التالي لعملاء 23andMe؟

14 مليون مستخدم اشتروا خدمات الشركة، وتقول آفي إنهم يستحقون نقل بياناتهم إلى منصة آمنة تحت قيادة جديدة.

قد تواجه الشركة تحديات قانونية بشأن كيفية حماية بيانات المستخدمين وسط إجراءات الإفلاس.

درس من القصة: الإدارة السيئة قد تدمر حتى أفضل الأفكار

📌 تقول آفي إن التوازن بين سيطرة المؤسسين وإشراف مجلس الإدارة أمر ضروري.

📌 الشركات الناشئة في وادي السيليكون غالبًا ما تخلط بين الثروة والمهارات الإدارية، لكن بدون قيادة رشيدة، يمكن أن تنهار حتى أفضل الأفكار.