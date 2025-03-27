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البنتاغون يحذر المسؤولين من استهداف «سيجنال» بهجمات روسية

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2025آخر تحديث: 27 مارس 2025
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حذر البنتاغون المسؤولين الحكوميين من استهداف قراصنة روس لتطبيق المراسلة المشفر سيجنال (Signal)، مستغلين ثغرة أمنية في ميزة «الأجهزة المرتبطة» للتجسس على المحادثات المشفرة، وفقًا لمذكرة حصلت عليها NPR.

وجاء التحذير بعد أيام من فضيحة أمنية تورّط فيها مسؤولون سابقون في الأمن القومي الأمريكي، بعدما تبين أنهم أضافوا عن طريق الخطأ رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك» إلى مجموعة دردشة تناقش ضربات عسكرية في اليمن.

وبحسب المتحدث باسم تطبيق سيجنال، فإن التهديد لا يتعلق بخلل أمني في التطبيق نفسه، بل بهجمات تصيد احتيالي تهدف إلى خداع المستخدمين لربط أجهزة غير موثوقة بحساباتهم.

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تأتي هذه التحذيرات وسط انتهاك واضح للبروتوكولات الأمنية، إذ تحظر وزارة الدفاع منذ عام 2023 استخدام التطبيقات المحمولة حتى لمعلومات «غير المصنفة»، فما بالك بمناقشة خطط عسكرية حساسة؟

وفي تطور يزيد من حدة الأزمة، نفى وزير الدفاع السابق «بيت هيغسيث» صحة التسريبات رغم تأكيد البيت الأبيض لها، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا حول مستوى الحماية الأمنية لأعلى مسؤولي البلاد.

بواسطة
NPR
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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2025آخر تحديث: 27 مارس 2025
دقيقة واحدة

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