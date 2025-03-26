إنستغرام يمنح المدارس صلاحيات جديدة للإبلاغ عن التنمر

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة التنمر على إنستغرام، من خلال إشراك المدارس مباشرة في عملية الإبلاغ والتدخل السريع لحماية الطلاب.

البرنامج، الذي يحمل اسم «شراكة المدارس»، يمنح المعلمين والإداريين وسيلة لتسريع معالجة تقارير التنمر والمشكلات الأخرى التي تؤثر على الطلاب. وستحصل المدارس التي تنضم إلى البرنامج على أولوية في مراجعة التقارير، حيث تَعِد ميتا بالرد عليها خلال 48 ساعة. كما سيتم تمييز حسابات المدارس المشاركة بشارة «شريك المدرسة» داخل التطبيق، مع تزويدها بإرشادات حول استخدام أدوات الإبلاغ والموارد المتاحة.

ورغم هذه الخطوة، لم تعلن ميتا عن توظيف مشرفين إضافيين لدعم معالجة هذه التقارير، بل أكدت أن التقارير الواردة من المدارس سيتم التعامل معها عبر القنوات الحالية ولكن بشكل أسرع، مع إمكانية تقديم سياق إضافي يساعد في اتخاذ القرار.

ووفقًا للشركة، فقد تم اختبار البرنامج في 60 مدرسة وكانت النتائج الأولية «واعدة»، على حد وصفها. والآن، أصبح بإمكان المدارس الإعدادية والثانوية في الولايات المتحدة التسجيل للانضمام إلى قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج.

يأتي هذا البرنامج كإضافة إلى جهود إنستغرام المستمرة لمكافحة التنمر، حيث سبق وأن أطلقت ميزات مثل تقييد التعليقات عام 2021، وأداة «التقييد» الأكثر صرامة في العام الماضي. وعلى الرغم من أن هذه الميزات ساعدت المراهقين في الحد من التفاعلات السلبية، إلا أنها كانت تتطلب تدخلًا فرديًا من المستخدمين. أما الآن، فمنح المدارس قدرة مباشرة على الإبلاغ قد يساهم في معالجة المشكلة من جذورها.