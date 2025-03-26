أمازون تختبر مساعدين ذكيين للتسوق والصحة ضمن توسعها في الذكاء الاصطناعي

بدأت أمازون في اختبار مساعدين ذكيين جديدين للتسوق والصحة، ضمن جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر منصاتها المختلفة. تأتي هذه الخطوة كجزء من توجه الشركة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها، من التجارة الإلكترونية إلى الحوسبة السحابية والرعاية الصحية.

مساعد التسوق: Interests AI

يعد Interests AI أداة تفاعلية تتيح للمستخدمين البحث عن المنتجات باستخدام أوصاف طبيعية، بدلاً من الكلمات المفتاحية التقليدية. عند إدخال طلب مثل «أدوات تحضير القهوة» أو «أحدث إكسسوارات العيد»، يقوم النظام بتحليل الطلب واقتراح منتجات ذات صلة.

وأكد متحدث باسم أمازون أن Interests AI يعتمد على نماذج لغوية كبيرة لتحويل العبارات العادية إلى استفسارات يمكن لمحرك البحث معالجتها وتقديم توصيات دقيقة بناءً عليها.

من المتوقع أن يتاح هذا المساعد لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لمدونة نشرتها أمازون بعد الإعلان عن التجربة.

مساعد الصحة: Health AI

بالإضافة إلى ذلك، تختبر أمازون مساعدًا صحيًا جديدًا Health AI، والذي يمكنه الإجابة على استفسارات حول الصحة والعافية، واقتراح خيارات الرعاية الطبية، وتقديم توصيات للمنتجات الصحية.

على عكس Rufus، مساعد التسوّق الذي يوصي بالمنتجات فقط، يوفر Health AI معلومات حول التعامل مع الأعراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا، لكنه لا يقدم استشارات طبية مخصصة.

تظهر بعض الردود بعلامة «تم التحقق منه سريريًا»، مما يشير إلى أن المعلومات تمت مراجعتها من قبل أطباء مرخصين في الولايات المتحدة. كما يوجه المستخدمين إلى خدمات أمازون الصحية مثل صيدليتها الرقمية وعيادات One Medical، التي استحوذت عليها الشركة في 2022 مقابل 3.9 مليار دولار.

يعتمد Health AI على منصة Bedrock، وهي خدمة سحابية من أمازون توفر نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، سواء من تطوير الشركة نفسها أو من أطراف ثالثة.

أمازون تعزز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي

وفقًا للرئيس التنفيذي آندي جاسي، تطوّر أمازون أكثر من 1000 تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعاتها. في مجال التجارة، قدمت الشركة مساعدًا للبائعين ودلائل تسوق ذكية، بينما يوفر قطاعها السحابي خدمات ذكاء اصطناعي مخصصة للشركات، مثل Chatbot Q.

يأتي هذا التوسع بينما تتزايد استخدامات الذكاء الاصطناعي في التسوق، حيث تسعى أمازون إلى دفع المستخدمين لاستخدام أدواتها الخاصة بدلاً من الاعتماد على ChatGPT من OpenAI أو منصات أخرى.

كما تستعد أمازون لإطلاق نسخة جديدة من أليكسا+، والتي ستعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنجاز مهام أكثر تعقيدًا دون تدخل المستخدم المباشر.

وأشار أندرو بيل، مدير التجارة الإلكترونية في أمازون والباحث في براءات اختراعات الشركة، إلى أن Alexa+ قد تستفيد من تقنيات Health AI و Rufus للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالصحة والتسوق، مما يعزز تكامل الخدمات الذكية في النظام البيئي لأمازون.