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آبل تحدد موعد مؤتمر WWDC 2025 من 9 إلى 13 يونيو

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس 2025آخر تحديث: 26 مارس 2025
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أعلنت آبل أن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025 سينعقد في الفترة من 9 إلى 13 يونيو، حيث من المتوقع الكشف عن تحديثات رئيسية لأنظمة التشغيل الخاصة بها.

وكما جرت العادة، من المرجح أن يبدأ تيم كوك الحدث بكلمة رئيسية في 9 يونيو الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

التسريبات تشير إلى أن iOS 19 و macOS 16 سيحصلان على تصميمات جديدة، إضافةً إلى مزيد من الميزات تحت مظلة Apple Intelligence، والتي كانت محور تحديث iOS 18.3 في بداية العام.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن تكشف آبل عن التحديث المرتقب لمساعدها الصوتي سيري، حيث تعرض المشروع لتأجيل في مارس، ما يجعل حل مشاكله قبل المؤتمر أمرًا مستبعدًا.

رغم أن الكلمة الافتتاحية ستُعقد حضوريًا في آبل بارك، إلا أن بقية فعاليات المؤتمر ستكون عبر الإنترنت، وستتاح مجانًا للمطورين.

بواسطة
Apple
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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس 2025آخر تحديث: 26 مارس 2025
دقيقة واحدة

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