نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني “DeepSeek” يهدد هيمنة الولايات المتحدة

أحدث مختبر DeepSeek الصيني، المتخصص في الذكاء الاصطناعي، حالة من القلق في وادي السيليكون بعد كشفه عن نماذج ذكاء اصطناعي تتفوق على أبرز النماذج الأميركية رغم انخفاض تكاليف تطويرها واستخدامه لمعالجات أقل قوة.

إنجاز لافت بتكلفة منخفضة

أعلن مختبر DeepSeek عن إطلاق نموذج مفتوح المصدر في ديسمبر الماضي، تم تطويره في شهرين فقط وبتكلفة لا تتجاوز 6 ملايين دولار. المثير للاهتمام أن النموذج اعتمد على معالجات Nvidia H800، التي تُعتبر أقل تطورًا من معالجات H100 المستخدمة في الولايات المتحدة.

وأظهرت اختبارات مستقلة أن النموذج تفوق على أنظمة متقدمة مثل Llama 3.1 من شركة ميتا، وGPT-4o من أوبن إيه آي، وClaude Sonnet 3.5 من شركة Anthropic، خاصة في مجالات حل المشكلات المعقدة، والرياضيات، والبرمجة.

كما كشف المختبر عن نموذج جديد يُعرف بـ r1، يركز على التفكير المنطقي، وتفوق أيضًا على أحدث أنظمة أوبن إيه آي.

ردود أفعال دولية

عبّر ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، عن إعجابه وقلقه في الوقت نفسه خلال كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي، قائلاً: “إن ما أنجزته DeepSeek يعد تطورًا مدهشًا وفعّالاً للغاية من حيث كفاءة الحوسبة. علينا أخذ هذه التطورات من الصين بجدية كبيرة”.

قيود لم تمنع الابتكار

تمكنت DeepSeek من تحقيق هذا الإنجاز رغم القيود الأميركية الصارمة التي تمنع تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

وأشارت تقارير إلى أن المختبر استخدم تقنيات مثل “التقطير” (Distillation)، وهي عملية تعتمد على استخدام نموذج كبير لتدريب نموذج أصغر بفعالية وكفاءة، مما أدى إلى خفض التكاليف بشكل كبير.

ريادة صينية في تطورات الذكاء الاصطناعي

DeepSeek، التي تأسست بواسطة ليانغ وينفنج وتعمل تحت مظلة صندوق تحوط صيني يدير أصولًا بقيمة 8 مليارات دولار، ليست الجهة الوحيدة التي تحقق قفزات نوعية.

فقد أشار الباحث الرائد في الذكاء الاصطناعي كاي فو لي إلى أن شركته الناشئة 01.ai تمكنت من تطوير نموذج ذكاء اصطناعي بتكلفة لا تتجاوز 3 ملايين دولار.

كما أعلنت شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، عن تحديث لنموذجها الذي تفوق على نظام o1 من أوبن إيه آي في اختبارات رئيسية.

«الحاجة أمّ الاختراق»

علّق أرافيند سرينيفاس، الرئيس التنفيذي لشركة Perplexity: “الحاجة أم الاختراع. لقد دفعتهم القيود إلى ابتكار حلول أكثر كفاءة، والنتيجة كانت بناء شيء مدهش وفعّال”.