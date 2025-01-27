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شركة Perplexity تقدم عرضًا جديدًا للاستحواذ على تيك توك

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير 2025آخر تحديث: 27 يناير 2025
دقيقة واحدة

قدمت شركة Perplexity للذكاء الاصطناعي اقتراحًا مُعدلًا للاندماج مع تطبيق تيك توك، يتضمن منح الحكومة الأميركية حصة تصل إلى 50% من الملكية في الكيان الجديد.

ووفقًا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس، أكدت مصادر مطلعة لـتك كرانش صحة تفاصيل العرض الجديد.

تفاصيل العرض الجديد:

  • يشمل الاقتراح إنشاء شركة جديدة تجمع بين Perplexity، وتيك توك أميركا، ومستثمرين جدد.
  • الحكومة الأميركية ستحصل على حصتها بعد طرح عام أولي بقيمة 300 مليون دولار على الأقل.
  • شركة بايت دانس الصينية، المالكة الحالية لتيك توك، ستحتفظ بجزء من الملكية.

خلفية التطورات:

جاء هذا العرض الجديد استجابة لتعليقات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على المقترح الأول.

وكان تطبيق تيك توك قد توقف مؤقتًا عن العمل نهاية الأسبوع الماضي بسبب قانون يفرض على بايت دانس بيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. لكنه عاد للعمل بعد إعلان ترامب عن تمديد المهلة لبيع التطبيق.

منافسة أخرى:

تشير تقارير إلى أن البيت الأبيض يتفاوض مع شركات أخرى مثل أوراكل للاستحواذ على تيك توك. رغم ذلك، صرّح ترامب بأنه تحدث مع «كثير من الأشخاص حول تيك توك»، ولكنه لم يتواصل مع أوراكل حتى الآن.

ماذا بعد؟

تظل المفاوضات مفتوحة، وسط تساؤلات حول مصير تيك توك في أكبر سوق له خارج الصين.

بواسطة
Techcrunch
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير 2025آخر تحديث: 27 يناير 2025
دقيقة واحدة

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