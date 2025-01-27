سامسونج تطلق سلسلة جالاكسي S25 بدعم Qi 2.1.. ولكن بسرعة شحن لم تتغير

كشفت سامسونج النقاب عن سلسلة هواتفها الجديدة جالاكسي S25، التي تأتي كأول مجموعة هواتف تدعم معيار الشحن اللاسلكي الأحدث Qi 2.1.

ومع أن هذه الميزة تُعد تطورًا تقنيًا مهمًا، إلا أن سرعة الشحن بقيت كما هي عند 15 واط، دون أي تحسن مقارنة بالإصدارات السابقة.

ما الجديد في Qi 2.1؟

تم الإعلان عن معيار Qi 2.1 خلال معرض CES 2025، ويقدم ميزة «Qi2 Ready» التي تسمح للمصنّعين باستخدام أغلفة مغناطيسية لتحقيق محاذاة مثالية مع أجهزة الشحن، بدلًا من تضمين المغناطيس داخل الهاتف نفسه.

واختارت سامسونج هذا المسار، حيث لا تحتوي هواتف جالاكسي S25 على مغناطيس مدمج، ولكنها توفر أغلفة خاصة متوافقة مع شواحن Qi2 و MagSafe.

سرعة شحن ثابتة

رغم دعم المعيار الجديد، فإن سرعة الشحن اللاسلكي للهواتف بقيت عند 15 واط، وفقًا لاتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC).

وهذا يضعها في مرتبة أقل مقارنة بمنافسين مثل آيفون 16، الذي يدعم سرعات شحن تصل إلى 25 واط مع بعض الملحقات. ومع ذلك، قد تطلق سامسونج تحديثات مستقبلية لزيادة سرعة الشحن.

مستقبل واعد

كانت سامسونج قد عرضت مؤقتًا شواحن لاسلكية مغناطيسية على موقعها الإلكتروني، مما أثار تكهنات حول دعمها لسرعات شحن أعلى. لكن هذه المنتجات اختفت لاحقًا دون إعلان تفاصيل رسمية.

وبينما يجعل معيار Qi 2.1 سلسلة جالاكسي S25 أكثر استعدادًا للمستقبل، فإن سرعة الشحن الثابتة قد تحبط بعض المستخدمين.

ومع ذلك، فإن إضافة الأغلفة المغناطيسية لتحسين محاذاة الشحن تُعد ميزة عملية وجديدة تعزز تجربة المستخدم.

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