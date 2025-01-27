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سامسونج تطلق تحديث أمان يناير 2025 لهاتف Galaxy A55

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير 2025آخر تحديث: 27 يناير 2025
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بدأت سامسونج في طرح تحديث أمان جديد لهاتفها الذكي Galaxy A55، والذي يأتي مع تصحيحات أمان لشهر يناير 2025 لتعزيز أمان النظام وتحسين استقراره.

التحديث متاح حاليًا في بعض الدول الآسيوية، ومن المتوقع أن يتم توسيع نطاق وصوله إلى المزيد من الدول قريبًا.

تفاصيل التحديث

يأتي تحديث يناير 2025 بإصدار واجهة المستخدم One UI رقم A556EXXS6AYA5، ويبلغ حجم حزمة التثبيت حوالي 300 ميجابايت.

يمكن للمستخدمين تنزيل التحديث من خلال الانتقال إلى الإعدادات >> تحديثات البرامج >> تنزيل وتثبيت.

ما الجديد في التحديث؟

يهدف التحديث إلى تحسين أمان النظام لحماية ملفات وبيانات المستخدمين، بالإضافة إلى تحسين استقرار الأداء لتوفير تجربة استخدام سلسة دون انقطاعات.

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تصحيحات الأمان

يتضمن التحديث تصحيحات أمان من كل من جوجل وسامسونج:

  • جوجل: عالجت 5 ثغرات حرجة و24 ثغرة عالية الخطورة (CVEs)، وثغرة واحدة عولجت في تحديثات سابقة، وثغرتين غير قابلتين للتطبيق على أجهزة سامسونج.
  • سامسونج: أضافت 22 تصحيحًا (SVE)، تركز على تحسين أداء ميزات مثل “منتقي الصوت” و “رسائل سامسونج” و “مدير الإشعارات” و “برنامج التشغيل الأولي (Bootloader)”.

كيفية الحصول على التحديث

يُطرح التحديث تدريجيًا، لذا قد يستغرق وصوله إلى جميع الأجهزة بضع ساعات أو أيام.

يمكنك التحقق من وجود التحديث من خلال الانتقال إلى الإعدادات >> تحديثات البرامج >> تنزيل وتثبيت. إذا كان التحديث متاحًا، يُنصح بتثبيته فورًا للاستفادة من المزايا الجديدة.

بواسطة
Sammyfans
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير 2025آخر تحديث: 27 يناير 2025
دقيقة واحدة

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