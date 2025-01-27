بعد تيك توك.. أجهزة الراوتر الصينية قد تكون الهدف التالي للحظر في الولايات المتحدة

بينما تستحوذ قضية حظر تطبيق تيك توك على اهتمام المشرّعين في الولايات المتحدة، تلوح في الأفق مخاوف جديدة تتعلق بتأثير التقنية الصينية على البنية التحتية الأمريكية.

هذه المرة، تتجه الأنظار نحو أجهزة الراوتر الصينية، وخاصة العلامة التجارية TP-Link، التي تُعد واحدة من أكثر الأجهزة مبيعًا على منصة أمازون.

تشير تقارير إلى أن هذه الأجهزة قد تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، حيث يُعتقد أن الصين يمكنها استغلالها لشن هجمات إلكترونية أو سرقة معلومات حساسة.

وقد أثار هذا القلق أعضاء في الكونغرس، حيث أرسل النائبان “راجا كريشنامورثي” (ديمقراطي) و”جون مولينار” (جمهوري) رسالة إلى وزارة التجارة الأمريكية الصيف الماضي، يحذران فيها من “ثغرات غير عادية” في هذه الأجهزة، ويشيران إلى التزام الشركة المصنعة بقوانين الحكومة الصينية، مما يزيد من المخاوف.

وقال كريشنامورثي: “عندما نرى أن الحكومة الصينية تستخدم أجهزة الراوتر المنزلية والمكتبية الصغيرة، مثل TP-Link، لتنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق في الولايات المتحدة، فإن الأمر يصبح مقلقًا للغاية”.

وأضاف أنه ليس على علم بأي خطط لإزالة هذه الأجهزة، مشيرًا إلى أن حكومة الولايات المتحدة طبقت سابقًا خطة “استبدال وإزالة” لمعدات شبكات هواوي الصينية، والتي اعتُبرت تهديدًا للأمن القومي.

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انتشار واسع ومخاوف أمنية

تُهيمن TP-Link على حوالي 65% من سوق أجهزة الراوتر في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات أشار إليها كريشنامورثي. وتتبع الشركة استراتيجية مشابهة لتلك التي تستخدمها الصين في قطاعات تقنية أخرى، حيث تنتج كميات كبيرة من الأجهزة وتصدّرها بأسعار تنافسية، مما يسمح لها بالسيطرة على السوق وخلق فرص لاختراق الأنظمة.

وأعرب كريشنامورثي عن قلقه من أن تكون هذه الأجهزة مستخدمة في وكالات الأمن القومي ووزارة الدفاع والاستخبارات الأمريكية، قائلًا: “لا معنى لاستخدام الحكومة الأمريكية لهذه الأجهزة”.

كما حذر من أن استخدامها في المرافق العامة والمنازل يعرض البيانات الشخصية، مثل سجل التصفح ومعلومات العائلة وأصحاب العمل، للخطر.

ردود فعل ومواقف متباينة

من جهتها، نفت TP-Link هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تبيع أجهزة الراوتر في الولايات المتحدة، وأن منتجاتها لا تحتوي على ثغرات أمنية.

وأشارت الشركة إلى أن TP-Link Systems، التي تدير عملياتها في الولايات المتحدة منذ عام 2023، هي شركة منفصلة بملكية مستقلة، وأن معظم أجهزة الراوتر المُصنعة للسوق الأمريكية تأتي من فيتنام.

ومع ذلك، يرى خبراء الأمن السيبراني أن المخاطر المرتبطة بهذه الأجهزة حقيقية. وقال “جاي سيغال”، نائب رئيس تطوير الشركات في شركة سيجنييا للأمن السيبراني، إن انتشار هذه التقنية وارتباطها بمخاطر أمنية يجب أن يؤخذ على محمل الجد، سواء على مستوى المستهلكين أو الحكومة.

وأضاف “مات رادوليك”، نائب رئيس عمليات الاستجابة للحوادث في شركة فارونيس، أن الاتصالات غير المشفرة عبر هذه الأجهزة تشكل مشكلة كبيرة، حيث يمكن اختراقها بسهولة.

وحثّ المستهلكين على فهم الفرق بين الاتصالات المشفرة وغير المشفرة، والوعي بمخاطر إرسال البيانات عبر روابط غير آمنة.

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خطوات مستقبلية محتملة

إذا فُرض حظر على هذه الأجهزة، فمن المرجح أن يبدأ بتقييد استخدامها في القطاعات الفيدرالية والدفاعية، نظرًا لانتشارها الواسع في السوق الأمريكية.

ومع ذلك، يبقى التوصل إلى إجماع حول أفضل طريقة لمواجهة هذه المشكلة تحديًا كبيرًا، خاصة مع اعتماد العديد من المستهلكين والشركات على أجهزة TP-Link.