أوراكل ومايكروسوفت في مفاوضات للاستحواذ على تيك توك

أفادت تقارير حديثة بأن شركتي أوراكل ومايكروسوفت تشاركان في محادثات لاستحواذ مشترك على العمليات العالمية لتطبيق تيك توك. وفقًا لتقرير NPR، فإن الصفقة، التي تُجرى مفاوضاتها بوساطة من البيت الأبيض، ستسمح لشركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق بالاحتفاظ بحصة أقلية، بينما ستتولى أوراكل الإشراف على خوارزميات التطبيق وجمع البيانات وتحديثات البرمجيات.

وتعد أوراكل بالفعل المزود الرئيسي للبنية التحتية لخوادم تيك توك، ومن المتوقع أن تعزز الصفقة دورها في مراقبة وإدارة عمليات التطبيق. وأشار مصدر مجهول إلى أن الهدف من الاتفاقية هو “تقليل الملكية الصينية” للتطبيق.

أما بالنسبة لـ مايكروسوفت، فلم تتضح طبيعة مشاركتها في الصفقة سوى أنها “تشارك في المحادثات”. وكانت الشركة قد شاركت سابقًا في محاولة للاستحواذ على تيك توك عام 2020 بالتعاون مع أوراكل و وولمارت، وهي الصفقة التي وصفها بيل غيتس بأنها “كأس مسمومة”.

ومن المثير للاهتمام أن وولمارت ليست جزءًا من المحادثات الحالية بعد أن تراجعت بسبب التكلفة المرتفعة المتوقعة للصفقة.

جاءت أنباء هذه المفاوضات بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح تيك توك وشركات أخرى مهلة 75 يومًا قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذية تتعلق بضرورة تخلي بايت دانس عن ملكية التطبيق في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد اقترح سابقًا فكرة “مشروع مشترك” تملك فيه الولايات المتحدة 50% من الشركة.