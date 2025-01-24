Salad AI: كيف تُحوّل Just Salad تجربة طلب الطعام باستخدام الذكاء الاصطناعي

في عالم يزداد اعتمادًا على التقنية، تسعى سلسلة مطاعم Just Salad إلى تبسيط تجربة طلب الطعام من خلال إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُسمى Salad AI.

هذه الأداة، المبنية على نموذج GPT-4o من OpenAI، تهدف إلى تقديم توصيات شخصية للعملاء بناءً على تفضيلاتهم الغذائية، مما يجعل عملية الاختيار من قوائم الطعام الطويلة أسهل وأكثر كفاءة.

كيف تعمل Salad AI؟

عند استخدام التطبيق، يُطلب من العملاء الإجابة على ثلاث خطوات بسيطة:

التفضيلات الغذائية: مثل نباتي، أو خالي من الغلوتين، أو صديق للبيئة. الاحتياجات الغذائية: مثل غني بالبروتين، أو قليل السعرات، أو قليل السكر. النكهات المفضلة: مثل حلو أو حار أو لذيذ.

في غضون 15 ثانية، تقدم الأداة أربع توصيات مخصصة. على سبيل المثال، إذا كنت تفضل سلطة نباتية غنية بالألياف وحارة، فقد تقترح عليك “سبايسي فيجان فيستا” التي تحتوي على الكرنب واللوز والبطاطا الحلوة والذرة مع صلصة الكزبرة والليمون.

لماذا Salad AI؟

يقول نيك كينر، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ Just Salad: “القوائم الطويلة يمكن أن تكون مربكة. Salad AI ليست مجرد أداة، بل هي مساعد شخصي يساعدك على اكتشاف ما يناسبك من بين مئات الآلاف من الخيارات”.

جاءت فكرة الأداة من تجربة كينر الشخصية، حيث كان يبحث عن وجبات نباتية غنية بالبروتين. وبعد مناقشة الفكرة مع فريقه التقني، تم تطوير Salad AI لتحقيق هذه الرؤية.

تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة المطاعم

تُعد Salad AI مثالًا على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء. وفقًا لخبراء الصناعة، فإن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على أتمتة المهام الروتينية، بل يمكنه أيضًا تعزيز التفاعل مع العملاء من خلال تقديم توصيات مخصصة.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات. فبعض سلاسل المطاعم، مثل ماكدونالدز، واجهت انتقادات بسبب أخطاء الذكاء الاصطناعي في خدمة الطلبات عبر السيارة.

لهذا السبب، قررت Just Salad التركيز حاليًا على تحسين تجربة الطلب عبر الهاتف مع الحفاظ على العنصر البشري في خدمة السيارة.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في المطاعم

بينما تستمر التقنية في التطور، يتوقع الخبراء أن تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر انتشارًا في صناعة المطاعم. لكنهم يؤكدون أن هذه الأدوات لن تحل محل الإبداع البشري أو التفاعل الشخصي، بل ستكون مكمّلة له.

في النهاية، تهدف Salad AI إلى جعل تجربة طلب الطعام أكثر سلاسة وإمتاعًا. وكما يقول كينر: “الأداة ليست إلزامية، بل هي مثل وجود خبير تغذية شخصي يساعدك في اختيار الوجبة المثالية”.