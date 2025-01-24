OpenAI Operator: أداة ذكاء اصطناعي تتصفح الويب عوضًا عنك

أطلقت OpenAI أداة جديدة باسم Operator، تتيح للذكاء الاصطناعي تصفح الإنترنت وأداء مهام رقمية بشكل آلي. وتعتمد الأداة على تقنية مبتكرة تسمح لها بالتفاعل مع واجهات المستخدم الرسومية، مثل النوافذ والأزرار والقوائم، بشكل مشابه لطريقة تفاعل البشر معها.

تُعد أداة Operator تطورًا لنموذج GPT-4o، حيث تجمع بين قدرات معالجة الصور والتفكير المتقدم المدعوم بالتعلّم المعزز. تتميز الأداة بقدرتها على تقسيم المهام المعقدة إلى خطوات بسيطة، وتصحيح أخطائها تلقائيًا عند الحاجة، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، أكدت الشركة أن الأداة ما زالت في مراحلها التجريبية وقد تواجه بعض الصعوبات في التعامل مع المهام المعقدة أو الواجهات غير المألوفة.

ولضمان تجربة أفضل، تنصح OpenAI المستخدمين بتقديم تعليمات مفصلة عند استخدام الأداة. كما ستُعيد Operator السيطرة إلى المستخدم إذا طُلب منها إدخال معلومات حساسة، مثل كلمات المرور، أو إذا واجهت مشكلة في إكمال المهمة.

وحاليًا، ستكون الأداة متاحة فقط لمشتركي ChatGPT Pro الذين يدفعون 200 دولار شهريًا. كما تعاونت OpenAI مع شركات مثل “إنستاكارت” لتقديم الأداة على منصاتها، لكن ذلك سيتطلب اشتراكًا في الخدمة المدفوعة.

تأتي أداة Operator كجزء من موجة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على التنقل عبر الويب، حيث سبقتها في ذلك نماذج مثل Claude 3.5 Sonnet و Gemini 2.0.