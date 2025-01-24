مقارنة جالاكسي S25 ألترا و S24 ألترا: هل تستحق الترقية هذا العام؟

مع إطلاق سامسونج جالاكسي S25 ألترا، يتساءل الكثيرون عما إذا كان يستحق الترقية من جالاكسي S24 ألترا. في هذا التقرير، سنستعرض الفروق الرئيسية بين الجهازين ونناقش ما إذا كانت الترقية ضرورية هذا العام.

التصميم والراحة

جالاكسي S25 ألترا: يأتي بتصميم جديد مع حواف مستديرة، مما يجعله أريح في الإمساك مقارنة بـ جالاكسي S24 ألترا ذي الحواف الحادة. كما أن وزنه أخف بحوالي 15 جرام، مما يجعله أكثر ملاءمة للاستخدام لفترات طويلة.

جالاكسي S24 ألترا: يتميز بتصميم كلاسيكي مع حواف حادة، وقد يكون أقل راحة لبعض المستخدمين.

إذا كنت تعاني من إراحة اليد عند استخدام جالاكسي S24 ألترا، فإن التصميم الجديد لـ جالاكسي S25 ألترا قد يكون تحسينًا ملحوظًا.

الأداء والمعالجة

جالاكسي S25 ألترا: يعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite المخصص، والذي يوفر زيادة في الأداء مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في جالاكسي S24 ألترا. ومع ذلك، هناك مخاوف من ارتفاع درجة حرارة المعالج الجديد، مما قد يؤثر على الأداء.

جالاكسي S24 ألترا: لا يزال يتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية، مما يجعله قادرًا على التعامل مع معظم المهام بسلاسة.

إذا كنت من محبي الألعاب أو تحتاج إلى أداء عالٍ، فإن جالاكسي S25 ألترا قد يكون خيارًا أفضل، لكن الفرق ليس كبيرًا بما يكفي لتبرير الترقية إذا كنت تمتلك جالاكسي S24 ألترا.

الكاميرات

جالاكسي S25 ألترا: يتمتع بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل (مقارنة بـ 12 ميجابكسل في S24 Ultra)، مما يوفر تفاصيل أكثر في الصور الماكرو. كما تم تحسين أوقات الغلق لتقليل التأخير في التقاط الصور.

جالاكسي S24 ألترا: لا يزال يتمتع بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وأداء تصوير مذهل.

إذا كنت من محبي التصوير الطبيعي أو الماكرو، فإن جالاكسي S25 ألترا يقدم تحسينات ملحوظة. لكن بالنسبة لمعظم المستخدمين، قد لا تكون هذه الترقيات كافية لتبرير الترقية.

قلم S Pen: ترقية أم تراجع؟

جالاكسي S25 ألترا: فقد القلم S Pen دعم Bluetooth، مما يعني فقدان ميزات مثل التحكم عن بعد في الكاميرا.

جالاكسي S24 ألترا: يتمتع بقلم S Pen كامل الميزات، بما في ذلك دعم Bluetooth للتحكم عن بعد.

إذا كنت تعتمد على ميزات Bluetooth في القلم، فإن جالاكسي S24 ألترا يظل الخيار الأفضل. أما إذا كنت تستخدم القلم فقط للرسم أو الكتابة، فإن فقدان Bluetooth قد لا يكون مشكلة كبيرة.

البطارية والكفاءة

جالاكسي S25 ألترا: يتمتع بنظام تبريد محسن وكفاءة أفضل بفضل معالج Snapdragon 8 Elite، مما قد يزيد من عمر البطارية قليلاً.

جالاكسي S24 ألترا: لا يزال يتمتع بأداء بطارية قوي وكفاءة عالية.

الفرق في عمر البطارية بين الجهازين قد يكون طفيفًا، مما يجعل الترقية غير ضرورية لهذا السبب.

الدعم البرمجي

جالاكسي S25 ألترا: يأتي مع دعم برمجي لمدة 7 سنوات، بما في ذلك تحديثات نظام التشغيل والأمان.

جالاكسي S24 ألترا: لا يزال يتمتع بـ 6 سنوات متبقية من الدعم البرمجي.

إذا كنت تبحث عن دعم برمجي طويل الأمد، فإن جالاكسي S25 ألترا يقدم سنة إضافية، لكن جالاكسي S24 ألترا لا يزال خيارًا قويًا.

الخلاصة: هل يجب الترقية؟

اختر جالاكسي S25 ألترا إذا كنت تبحث عن تصميم أكثر راحة، وكاميرا واسعة الزاوية محسنة، أو أداء أعلى قليلاً.

ابقَ على جالاكسي S24 ألترا إذا كان جهازك يعمل جيدًا، ولا تحتاج إلى التحسينات الطفيفة التي يقدمها جالاكسي S25 ألترا.

في النهاية، جالاكسي S25 ألترا يقدم بعض التحسينات، لكنها ليست كافية لتبرير الترقية إذا كنت تمتلك جالاكسي S24 ألترا. قد يكون من الأفضل الانتظار حتى إطلاق Galaxy S26 Ultra، الذي يُتوقع أن يأتي بتحسينات أكبر.