كيفية التغلب على متلازمة المحتال في عصر الذكاء الاصطناعي

◾تأثير الذكاء الاصطناعي على القادة: أظهر استطلاع أجرته كورن فيري أن 71% من الرؤساء التنفيذيين وثلثي كبار القادة يشعرون بمتلازمة المحتال في عصر الذكاء الاصطناعي، مما يدفعهم إلى الشك في قدراتهم.

◾تعزيز عملية صنع القرار: يساعد الذكاء الاصطناعي القادة على تحليل البيانات بسرعة ودقة، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.

◾تحسين الكفاءة التشغيلية: يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الروتينية، مما يتيح للقادة التركيز على النمو الاستراتيجي ورفع معنويات الفريق.

في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، يواجه العديد من القادة، وخاصة الرؤساء التنفيذيين، شعورًا متزايدًا بعدم الأهلية أو ما يُعرف بـ”متلازمة المحتال”.

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة كورن فيري وشمل 10,000 عامل ومدير تنفيذي، فإن 71% من الرؤساء التنفيذيين وثلثي كبار القادة يعانون من هذه المتلازمة بسبب التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي ليس أداة لاستبدال القادة، بل لتمكينهم من خلال توفير تحليلات فورية، رؤى أعمق، ومزيد من الوقت للتفكير الاستراتيجي.

تعزيز عملية صنع القرار

يتطلب دور الرئيس التنفيذي اتخاذ قرارات مستمرة ومعقدة. وفي حين أن الحدس يلعب دورًا مهمًا، إلا أن البيانات أصبحت عنصرًا لا غنى عنه في عالم اليوم.

يدعو جورج سي لي، الشريك المشارك في معهد جولدمان ساكس العالمي، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز عملية صنع القرار.

وأوضح لي أن الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تحليل اتجاهات السوق، تقييمات العملاء، والمنافسة، مما يوفر رؤى جديدة ويسهل تحليل السيناريوهات المعقدة.

وتعد الأدوات المتاحة مثل ChatGPT نقطة بداية مثالية للقادة. فهي قادرة على إجراء أبحاث وتحليل كميات هائلة من البيانات في ثوانٍ، مما يمكّن الرؤساء التنفيذيين من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

ومع ذلك، يجب التحقق من المعلومات المهمة قبل الاعتماد عليها، حيث يمكن أن تقدم هذه الأدوات أحيانًا معلومات غير دقيقة.

تحسين الكفاءة التشغيلية والتركيز على النمو الاستراتيجي

يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الروتينية، مما يوفر وقتًا وطاقة للقادة للتركيز على النمو الاستراتيجي.

وفقًا لاستطلاع أجرته آي بي إم وشمل أكثر من 1,600 مدير تنفيذي أوروبي، فإن 82% من القادة إما يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي أو يخططون لتبنيه هذا العام.

ومن بين الدوافع الرئيسية لهذا التوجه هو الرغبة في تحسين الكفاءة من خلال أتمتة المهام اليدوية.

على سبيل المثال، يمكن لأدوات مثل Microsoft Power BI توفير لوحات تحكم مركزية لعرض مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي، بينما توفر التحليلات التنبؤية تحديثات حول الاتجاهات وتوقعات النتائج.

كما يمكن للرؤساء التنفيذيين استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، مما يساعدهم على التواصل مع المواهب بسرعة أكبر.

تعزيز المهارات الشخصية ورفع معنويات الفريق

أصبحت المهارات الشخصية، مثل التواصل والتفكير النقدي، تحظى بأهمية متزايدة في عالم الأعمال.

وفقًا لأبحاث ديلويت، فإن المنظمات تعطي أولوية أكبر لهذه المهارات في صفوف القيادة العليا. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد القادة في تطوير هذه المهارات.

على سبيل المثال، يمكن لأدوات معالجة اللغة الطبيعية مثل Grammarly وChatGPT تحسين أسلوب التواصل وجعله أكثر وضوحًا وتفصيلًا.

كما يمكن لأدوات تحليل المشاعر، مثل IBM Watson و Qualtrics، تحليل ردود فعل الموظفين وتحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي.

الخلاصة

في النهاية، لن يحل الذكاء الاصطناعي محل القادة أو صناع القرار البشريين، ولكنه يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز كفاءتهم وفعاليتهم.

من خلال تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي ودمجها في العمليات اليومية، يمكن للرؤساء التنفيذيين التكيف مع تعقيدات عالم الأعمال الحديث، مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية التي تبقى في صميم القيادة الناجحة.