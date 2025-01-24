تطبيق ثريدز يطلق ميزة جديدة للرسم على منشورات المستخدمين

أعلن تطبيق ثريدز عن إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة لمسات إبداعية على المنشورات التي يعيدون مشاركتها. وتتيح أداة “الرسم” الجديدة للمستخدمين الكتابة أو الرسم فوق المنشورات قبل إعادة نشرها، وفقًا لما ذكره آدم موسيري، رئيس التطبيق، في منشور حديث.

وتظهر هذه الأداة ضمن قائمة إعادة النشر أو الاقتباس، حيث يمكن للمستخدمين إضافة خطوط أو أسهم أو رسومات بسيطة فوق لقطة من المنشور الأصلي.

وأوضح موسيري أن الهدف من هذه الميزة هو تمكين المستخدمين من التعبير عن آرائهم بشكل إبداعي، مع الإشارة إلى أن الأدوات المتاحة حاليًا محدودة، حيث تقتصر على استخدام اللون الأصفر للتظليل والأحمر للأسهم والرسومات. ومع ذلك، أكد أن المزيد من الخيارات ستُضاف قريبًا.

وأكد متحدث باسم ثريدز أن الميزة تعمل بشكل مشابه للاقتباس، حيث يتم إعلام المستخدم الأصلي إذا قام شخص ما بإضافة تعليقات أو رسومات على منشوره.

كما يمكن للمستخدمين تعطيل هذه الميزة على منشوراتهم الخاصة عبر إعدادات “من يمكنه الرد أو الاقتباس”.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن التطبيق عن إطلاق ميزتين أخريين تم الإعلان عنهما مسبقًا: جدولة المنشورات وتحليلات الأداء.

ومن المتوقع أن تكون هذه الميزات مفيدة بشكل خاص للعلامات التجارية والمبدعين الذين يديرون حسابات احترافية على المنصة، والتي كانت تفتقر حتى الآن إلى العديد من الأدوات المتقدمة المتاحة على منصات ميتا الأخرى.

كما يمكن أن تكون هذه الأدوات مفيدة في حال قررت ميتا إطلاق الإعلانات على ثريدز، وهو ما يُتوقع أن يحدث بحلول بداية عام 2025.

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