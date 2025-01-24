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الفرق بين جالكسي S25 و جالكسي S24 FE: هل يستحق الفرق في السعر؟

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 24 يناير 2025آخر تحديث: 24 يناير 2025
دقيقة واحدة

عندما يتعلق الأمر باختيار هاتف جديد، تبرز سلسلة Samsung Galaxy S كواحدة من أفضل الخيارات. ولكن مع إطلاق جالكسي S25 وجالكسي S24 FE، يصبح القرار أكثر تعقيدًا.

هل تدفع المزيد للحصول على الأحدث والأقوى، أم تختار النسخة الأكثر اقتصادية؟ في هذا المقال، نستعرض الفروق الرئيسية بين الجهازين لمساعدتك في اتخاذ القرار الأنسب لاحتياجاتك وميزانيتك.

لماذا قد أختار سامسونج جالكسي S25؟

جالكسي S25 يأتي بأحدث المعالجات من Qualcomm، Snapdragon 8 Elite، مما يجعله واحدًا من أقوى الهواتف في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمهام المتعددة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. الكاميرات أيضًا شهدت تحسينات، مع مستشعرات أكبر ودعم لتقنيات تصوير متقدمة.

جالكسي S24 FE: القيمة مقابل السعر

جالكسي S24 FE يقدم تجربة قريبة من الأجهزة الرائدة بسعر أقل. يأتي بمعالج Exynos 2400e، والذي قد لا يكون بنفس قوة Snapdragon 8 Elite، ولكنه كافٍ لمعظم المهام اليومية.

الكاميرات أيضًا ممتازة، مع إعدادات ثلاثية العدسات تشمل عدسة تليفوتوغرافية.

الفروق الرئيسية

  • الأداء: جالكسي S25 يتفوق بفضل معالج Snapdragon 8 Elite، بينما S24 FE يعتمد على Exynos 2400e.
  • الشاشة: S25 يأتي بشاشة أصغر (6.2 بوصة) مقارنة بـ S24 FE (6.7 بوصة).
  • السعر: S24 FE أكثر اقتصادية، مع سعر يبدأ من 649 دولار مقارنة بـ 799 دولار لـ S25.

الخلاصة: أي هاتف تختار؟

  • اختر جالكسي S25 إذا كنت تبحث عن أقوى هاتف بتصميم صغير وميزات متقدمة.
  • اختر جالكسي S24 FE إذا كنت تريد قيمة ممتازة مقابل السعر مع الاحتفاظ بمعظم ميزات الأجهزة الرائدة.

في النهاية، الاختيار يعتمد على أولوياتك. إذا كنت تبحث عن الأداء الأفضل ويمكنك تحمل الفرق في السعر، فإن جالكسي S25 هو الخيار الأفضل.

أما إذا كنت تريد هاتفًا يوفر تجربة قريبة من الأجهزة الرائدة بسعر أقل، فإن جالكسي S24 FE لن يخيب ظنك.

اقتراح المُحرر:

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 24 يناير 2025آخر تحديث: 24 يناير 2025
دقيقة واحدة

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