إطلاق خدمة تتبع المركبات “Startracker” في السعودية

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأساطيل وتعزيز الأمان على الطرق، أعلنت شركة Northstar Telecom عن شراكة استراتيجية مع EICT Technology، إحدى الشركات الرائدة في مجال تقنيات الاتصال والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وستقوم هذه الشراكة بإطلاق خدمة Startracker المتطورة لتتبع المركبات في السوق السعودي، مما يوفر للشركات والمؤسسات أدوات ذكية لمراقبة أساطيلها وتحسين عملياتها.

ما هي خدمة Startracker؟

Startracker هي منصة متكاملة لتتبع المركبات وإدارتها، تقدمها Northstar Telecom كحل مبتكر للشركات التي تسعى إلى تحسين كفاءة أساطيلها.

تتميز الخدمة بقدراتها المتقدمة، مثل التتبع في الوقت الفعلي، والتحليلات التفصيلية، وإمكانية تخصيص التنبيهات لتناسب احتياجات كل عميل.

هذه الميزات لا تعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تضمن أيضًا الامتثال لمعايير السلامة واللوائح التنظيمية.

شراكة تجمع بين الخبرة المحلية والابتكار العالمي

تم توقيع الاتفاقية بين إيان تشارلز دينش، المدير العام لـ Northstar Telecom، والدكتور سعيد أحمد عبد الرحمن، المدير العام لـ EICT Technology.

وستعمل EICT Technology كوكيل حصري لخدمة Startracker في السعودية، حيث ستتولى عمليات التسويق والمبيعات ودعم العملاء، بينما ستوفر Northstar Telecom المنصة التقنية والتدريب والدعم الفني.

تأثير الخدمة على السوق السعودي

تأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يزيد من الحاجة إلى حلول ذكية لإدارة الأساطيل.

ومن المتوقع أن تساهم Startracker في تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات، وتقليل التكاليف، وضمان الامتثال للأنظمة المحلية.

رؤية مستقبلية

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في استراتيجية Northstar Telecom للتوسع في الأسواق الناشئة، وتعكس التزام EICT Technology بدعم التحول الرقمي في المملكة.

ومن خلال الجمع بين الابتكار التقني والخبرة المحلية، تهدف الشركتان إلى وضع معايير جديدة في مجال تتبع المركبات، مما يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للتقنيات المتقدمة.