الألعاب

أبرز إعلانات فعالية Xbox Developer Direct 2025

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 24 يناير 2025آخر تحديث: 24 يناير 2025
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شهدت فعالية Xbox Developer Direct لعام 2025، التي نظمتها مايكروسوفت مؤخرًا، الكشف عن تطورات جديدة في أربعة ألعاب، بما في ذلك مفاجأة كبيرة تتمثل في إعلان لعبة Ninja Gaiden 4.

إذا فاتك الحدث، إليك أبرز ما تم الإعلان عنه.

Ninja Gaiden 4

تعود سلسلة Ninja Gaiden الشهيرة بلعبة جديدة تُطور بالتعاون بين Team Ninja و PlatinumGames، المعروفة بسلسلة Bayonetta.

تُقدم اللعبة شخصية جديدة تُدعى Yakumo، وتُوصف بأنها “الخليفة الحقيقي” لـ Ninja Gaiden 3، بعد الإخفاق النسبي للعبة Ninja Gaiden Z.

تظهر اللعبة كخليط بين أسلوب Ninja Gaiden الكلاسيكي وأسلوب PlatinumGames الديناميكي.

ومن المقرر إصدار اللعبة في خريف هذا العام على أجهزة PC و PS5 و Xbox، مع توفرها على Xbox Game Pass منذ اليوم الأول.

South of Midnight

كشفت Compulsion Games، المطورة المعروفة بلعبة We Happy Few، عن لعبتها الجديدة South of Midnight.

وعلى الرغم من أن المعلومات الجديدة كانت محدودة، إلا أن الاستوديو أكد أن موعد الإصدار سيتم في 8 أبريل 2025. ستتوفر اللعبة أيضًا على Xbox Game Pass منذ اليوم الأول.

Clair Obscur: Expedition 33

هذه اللعبة، التي تُعد أول إنتاج لاستوديو Sandfall Interactive الفرنسي، تستوحي إلهامها من فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر.

تُقدم اللعبة مغامرة خيالية مستوحاة من ألعاب الـ JRPG، مع موسيقى تذكرنا بأجواء سلسلة Persona.

تم الإعلان عن موعد الإصدار المحدد في 24 أبريل 2025، مع توفرها على أجهزة PC و PS5 و Xbox، بالإضافة إلى Xbox Game Pass منذ اليوم الأول.

Doom: The Dark Ages

رغم أن الإعلان عن اللعبة لم يكن مفاجأة، إلا أن العرض التفصيلي لـ Doom: The Dark Ages من id Software سرق الأضواء.

تُوصف اللعبة بأنها الأكبر في تاريخ السلسلة، مع تركيز أكبر على القتال المباشر.

تدور أحداث اللعبة في عالم من العصور الوسطى الممزوجة بالجحيم الكوني، وتتميز بأسلوب لعب يعتمد على ثلاثة أدوات رئيسية: منشار الدرع، الهجمات القريبة، والأسلحة النارية.

من المقرر إصدار اللعبة في 15 مايو 2025 على أجهزة PC و PS5 و Xbox Series X/S، مع توفرها على Xbox Game Pass منذ اليوم الأول.

رغم أن الفعالية كانت بمثابة بداية قوية لعام 2025 بالنسبة لـ Xbox، إلا أن جميع الألعاب المعلنة، باستثناء South of Midnight، ستتوفر أيضًا على منصة PlayStation، بالإضافة إلى أجهزة Xbox و PC.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 24 يناير 2025آخر تحديث: 24 يناير 2025
دقيقة واحدة

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