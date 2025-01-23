ما هي سرعة شحن سامسونج جالكسي S25؟

تحتفظ سلسلة سامسونج جالكسي S25 بنفس سرعات الشحن الموجودة في الجيل السابق، سلسلة جالكسي S24. وفي هذا التقرير تفصيلًا لسرعة الشحن في كل طراز من سلسلة جالكسي S25.

سرعة الشحن بشكل مختصر:

1. جالكسي S25:

الشحن السلكي: حتى 25 واط (الشحن السريع المميز).

الشحن اللاسلكي: حتى 15 واط (الشحن اللاسلكي السريع 2.0).

الشحن العكسي اللاسلكي: حتى 4.5 واط (مشاركة الطاقة لاسلكيًا).

2. جالكسي S25 بلس وجالكسي S25 ألترا:

الشحن السلكي: حتى 45 واط (الشحن السريع المميز 2.0).

الشحن اللاسلكي: حتى 15 واط (الشحن اللاسلكي السريع 2.0).

الشحن العكسي اللاسلكي: حتى 4.5 واط (مشاركة الطاقة لاسلكيًا).

ما تحتاج معرفته عن شحن جالكسي S25

تضم سلسلة سامسونج جالكسي S25 ثلاثة طرازات: الطراز الأساسي جالكسي S25، والطراز الأكبر جالكسي S25 بلس، والطراز المميز جالكسي S25 ألترا.

بينما تدعم جميع الطرازات الشحن اللاسلكي والعكسي اللاسلكي، هناك اختلافات في سرعات الشحن السلكي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اختلاف حجم البطارية وإمكانياتها.

تفاصيل شحن جالكسي S25

يأتي الطراز الأساسي جالكسي S25 ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير/ساعة ويدعم:

الشحن السلكي حتى 25 واط: تسوّق سامسونج لهذا باسم “الشحن السريع المميز”، ويسمح للجهاز بالشحن بسرعة معقولة، وإن كانت أقل من الطرازين بلس وألترا.

الشحن اللاسلكي حتى 15 واط: متوافق مع شواحن Qi أو Qi2 اللاسلكية، رغم أن سلسلة جالكسي S25 لا تدعم رسميًا ميزة المحاذاة المغناطيسية في Qi2.

الشحن العكسي اللاسلكي حتى 4.5 واط: مفيد لشحن الملحقات مثل السماعات اللاسلكية أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة.

تفاصيل شحن جالكسي S25 بلس وألترا

يأتي طرازا جالكسي S25 بلس وألترا ببطاريات أكبر (4900 مللي أمبير/ساعة و5000 مللي أمبير/ساعة على التوالي) ويدعمان شحنًا سلكيًا أسرع:

الشحن السلكي حتى 45 واط: تسوّق سامسونج لهذا باسم “الشحن السريع المميز 2.0″، ويسمح للطرازين بلس وألترا بالشحن بشكل أسرع بكثير من الطراز الأساسي جالكسي S25.

الشحن اللاسلكي حتى 15 واط: مثل الطراز الأساسي، متوافق مع شواحن Qi أو Qi2.

الشحن العكسي اللاسلكي حتى 4.5 واط: مماثل للطراز الأساسي، مما يتيح لك شحن أجهزة أخرى لاسلكيًا.

لماذا الاختلاف في سرعات الشحن؟

يعود التفاوت في سرعات الشحن السلكي بين الطراز الأساسي جالكسي S25 وطرازي بلس وألترا إلى سعة البطارية.

يتمتع طرازا جالكسي S25 بلس وألترا ببطاريات أكبر (4900 مللي أمبير/ساعة و5000 مللي أمبير/ساعة على التوالي)، مما يسمح لهما بدعم سرعات شحن أعلى دون التأثير على صحة البطارية أو سلامتها.

أما الطراز الأساسي جالكسي S25، ببطاريته الأصغر (4000 مللي أمبير/ساعة)، فيقتصر على الشحن السلكي حتى 25 واط.

توافق الشحن اللاسلكي

تدعم جميع طرازات جالكسي S25 الشحن اللاسلكي عبر شواحن Qi أو Qi2. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن سلسلة جالكسي S25 لا تدعم رسميًا معيار Qi2.

وهذا يعني أن الهواتف تفتقر إلى ميزة المحاذاة المغناطيسية، وهي إحدى الميزات الرئيسية في شواحن Qi2.

نتيجة لذلك، لن تعمل سلسلة جالكسي S25 بسلاسة مع الشواحن المغناطيسية أو الملحقات، وهي قيود مشتركة مع العديد من الهواتف الذكية الرائدة في عام 2025.

أداء الشحن في الاستخدام اليومي

جالكسي S25: باستخدام شاحن سلكي بقوة 25 واط، يمكن للطراز الأساسي الوصول إلى حوالي 50% من الشحن في حوالي 30 دقيقة.

جالكسي S25 بلس و ألترا: بفضل الشحن السلكي حتى 45 واط، يمكن لهذه الطرازات الوصول إلى حوالي 65% من الشحن في 30 دقيقة، مما يجعلها أسرع بشكل ملحوظ من الطراز الأساسي.

تكون سرعات الشحن اللاسلكي متطابقة في جميع الطرازات، حيث يوفر الشاحن اللاسلكي بقوة 15 واط سرعة شحن جيدة، وإن كانت أبطأ من الخيارات السلكية.

إذا كانت سرعة الشحن السريع أولوية لك، فإن طرازي جالكسي S25 بلس أو ألترا هما الخياران الأفضل، خاصة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى شحن أجهزتهم بسرعة خلال اليوم.

ومع ذلك، يظل الطراز الأساسي جالكسي S25 خيارًا جيدًا لمن لا يحتاجون إلى أقصى سرعات الشحن.

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