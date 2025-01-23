الفرق بين جالكسي S25 ألترا وآيفون 16 برو ماكس: من الفائز؟

يتساءل الكثير من المستخدمين: هل سامسونج جالكسي S25 ألترا أفضل أم آيفون 16 برو ماكس؟ الإجابة تعتمد على احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية.

كشخص يستخدم أجهزة سامسونج، أميل إلى تفضيل جالكسي S25 ألترا، لكن هل هو الهاتف المناسب لك أيضًا؟ دعنا نستعرض الفروق الرئيسية بين الجهازين لمساعدتك في اتخاذ القرار.

التصميم

على الرغم من التشابه الظاهري بين جالكسي S25 ألترا وآيفون 16 برو من حيث الشكل والجودة، إلا أن فلسفة كل منهما مختلفة تمامًا.

جالكسي S25 ألترا: يتميز بقوة أداء عالية ووظائف متقدمة تناسب المستخدمين المحترفين. يعتمد على نظام أندرويد المفتوح الذي يسمح بتخصيص كبير وتثبيت تطبيقات من خارج المتجر الرسمي.

آيفون 16 برو: يركز على البساطة والتحسين، مع نظام iOS المغلق الذي يوفر تجربة مستخدم سلسة ومتكاملة.

إذا كنت تفضل التخصيص واستكشاف الميزات المتقدمة، فإن جالكسي S25 ألترا هو الخيار الأفضل. أما إذا كنت تبحث عن تجربة مستخدم بسيطة ومحكمة، فآيفون 16 برو قد يناسبك أكثر.

الأداء والمعالجة

جالكسي S25 ألترا: يعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite المخصص، والذي يوفر أداءً قريبًا من معالج Apple A18 Pro في آيفون 16 برو. كما يأتي بذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتعدد المهام.

آيفون 16 برو: يتمتع بمعالج A18 Pro، المعروف بأدائه المتفوق في تحسين الطاقة والأداء بفضل تكامل الهاردوير مع السوفتوير.

رغم تفوق آبل في الأداء العام، فإن جالكسي S25 ألترا يقدم أداءً قويًا يكفي لتلبية احتياجات معظم المستخدمين، خاصة مع دعمه لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

مميزات الذكاء الاصطناعي

جالكسي S25 ألترا: يتمتع بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل Now Brief و Cross-App Actions، والتي تتيح تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتفاعلية. كما يعتمد على مساعد Gemini من جوجل، مما يضيف ميزات جديدة مثل حذف الضوضاء من التسجيلات الصوتية.

آيفون 16 برو: قدمت آبل ميزات ذكاء اصطناعي تحت اسم “ Apple Intelligence “، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى وتفتقر إلى العمق مقارنة بميزات سامسونج.

سامسونج لديها ميزة واضحة هنا بفضل شراكتها مع جوجل وبدايتها المبكرة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر جالكسي S24.

الكاميرات

جالكسي S25 ألترا: يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى تحسينات في معالجة الصور مثل دعم HDR بعمق 10 بت وتحسين أوقات الغلق.

آيفون 16 برو: يتمتع بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع ميزة Fusion لدعم التكبير 2x، لكنه يركز أكثر على تحسينات البرمجيات بدلًا من ترقيات الهاردوير.

كلاهما يقدم تجربة تصوير رائعة، لكن جالكسي S25 ألترا يركز أكثر على الوضوح والاتساق في جودة الصور.

البطارية والشحن

جالكسي S25 ألترا: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع حتى 45 واط.

آيفون 16 برو: بطارية بسعة 3582 مللي أمبير/ساعة (برو) أو 4685 مللي أمبير/ساعة (برو ماكس)، مع دعم الشحن السريع حتى 20 واط.

رغم أن جالكسي S25 ألترا يدعم شحنًا أسرع، فإن آيفون 16 برو يتمتع بكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة بفضل معالج A18 Pro.

التوافق مع الشاشات الأصغر

جالكسي S25 ألترا: يأتي بشاشة واحدة بحجم 6.9 بوصة، دون خيارات أصغر للمستخدمين الذين يفضلون الشاشات الصغيرة.

آيفون 16 برو: يوفر خيارين بحجم 6.3 بوصة (برو) و6.9 بوصة (برو ماكس)، مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر.

إذا كنت تفضل شاشة أصغر مع مواصفات عالية، فإن آيفون 16 برو هو الخيار الأفضل.

القيمة عند إعادة البيع

تتمتع أجهزة آيفون بقيمة إعادة بيع أعلى مقارنة بأجهزة سامسونج، مما يجعلها خيارًا أفضل إذا كنت تفكر في بيع هاتفك في المستقبل.

السعر

جالكسي S25 ألترا: يبدأ من 1299.99 دولار.

آيفون 16 برو: يبدأ من 1299.99 دولار.

آيفون 16 برو Max: يبدأ من 1199 دولار.

الخلاصة: أي هاتف يجب أن تشتري؟

اختر جالكسي S25 ألترا إذا: كنت تبحث عن ميزات متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتخصيص أكبر، وكاميرات عالية الجودة.

اختر آيفون 16 برو إذا: كنت تفضل تجربة مستخدم بسيطة، شاشة أصغر، أو تهتم بقيمة إعادة البيع.

في النهاية، لا يوجد هاتف “أفضل” بشكل مطلق، بل هناك هاتف يناسب احتياجاتك أكثر. سواء كنت تفضل قوة جالكسي S25 ألترا أو بساطة آيفون 16 برو، فإن كليهما يقدم تجربة ممتازة في عالم الهواتف الذكية.