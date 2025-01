هل يجب عليك الترقية إلى سامسونج جالاكسي S25؟

Follow on X

ظهرت سلسلة سامسونج جالاكسي S25 رسميًا، مقدمة مجموعة من الترقيات تشمل أحدث معالجات Qualcomm، وذاكرة رام أكبر، وألوان جديدة، ومميزات ذكاء اصطناعي متقدمة. ولكن قرار الترقية إلى جالاكسي S25 أو جالاكسي S25 بلس أو جالاكسي S25 ألترا ليس واضحًا كما كان في الأجيال السابقة من هواتف سامسونج.

بينما تتمتع هذه الهواتف بتحسينات مادية وميزات أكثر من الجيل السابق، إلا أن السؤال يبقى: هل تستحق هذه الترقيات إنفاق 800 دولار أو أكثر؟ بالنسبة للبعض، الإجابة هي “لا”.

مالكو جالاكسي S24: الترقية إلى جالاكسي S25 توفر فوائد محدودة، حيث أن زيادة الأداء والميزات الجديدة قد لا تبرر التكلفة لمعظم المستخدمين.

مالكو جالاكسي S23 أو الأقدم: يمثّل جالاكسي S25 قفزة كبيرة في الأداء وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، مما يجعله ترقية تستحق العناء.

تغييرات جالاكسي S25 ألترا: طراز ألترا يأتي بتصميم جديد، كاميرات محسنة، وأداء أسرع، لكنه يفقد بعض ميزات S Pen.

الترقية من جالاكسي S24؟ ربما لا تستحق العناء

إذا كنت تستخدم هاتف جالاكسي S24، فإن الترقية إلى جالاكسي S25 ليست ضرورية. بينما يوفر معالج Snapdragon 8 Elite الجديد زيادة في الأداء بنسبة 30-40%، فإن هاتف جالاكسي S24 لا يزال جهازًا قويًا ولن يشعرك بأنه قديم.

معظم مميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل Now Brief و AI Select، من المتوقع أن تصل إلى جالاكسي S24 عبر تحديث One UI 7.

بالإضافة إلى ذلك، لم تقم سامسونج بإجراء تغييرات كبيرة في البطارية، سرعة الشحن، أو الكاميرات في جالاكسي S25 مقارنة بـ S24.

بالنسبة لمالكي جالاكسي S24 ألترا، فإن التغيير إلى حواف مسطحة وزوايا مستديرة في S25 ألترا قد يكون مسألة تفضيل شخصي، لكن فقدان مميزات S Pen مثل قد يكون عيبًا.

الترقية من جالاكسي S23 أو الأقدم؟ نعم بالتأكيد

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون هواتف جالاكسي S23 أو S22 أو الأقدم، فإن جالاكسي S25 يمثل قفزة كبيرة. التحسينات في الأداء ملحوظة، حيث يوفر معالج Snapdragon 8 Elite الجديد زيادة بنسبة 30-40% مقارنة بـ جالاكسي S24، والذي كان بدوره ترقية كبيرة عن S23. هذا يجعل جالاكسي S25 أسرع هاتف ذكي في السوق.

يأتي جالاكسي S25 أيضًا بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت، بزيادة 50% عن سعة 8 جيجابايت الموجودة في العديد من الطرازات القديمة.

هذه الذاكرة الإضافية تعزز تعدد المهام وتدعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي لا تستطيع الأجهزة القديمة التعامل معها.

والشاشات أصبحت أكثر سطوعًا وأكثر راحة للعين، مع تحسينات في معدلات PWM، رغم أنها لا تزال متأخرة عن بعض المنافسين مثل OnePlus 13.

كما تحسنت جودة التصنيع، حيث يتميز جالاكسي S25 ألترا بإطار من التيتانيوم أقوى وأخف من الألومنيوم. الزجاج المسطح من الأمام والخلف يجعل العثور على واقيات شاشة متوافقة أسهل، رغم أنك ستحتاج إلى التأكد من أنها تعمل مع مستشعر البصمة تحت الشاشة.

مميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتحسينات البرمجيات

تقدّم سلسلة جالاكسي S25 عدة مميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز تجربة الاستخدام اليومية.

Now Brief يوفر ملخصات يومية ونصائح مخفية، يمكن الوصول إليها عبر Now Bar على الشاشة الرئيسية.

AI Select يقوم بترقية أداة Smart Select، مقدمة إجراءات ذكية حساسة للسياق مثل استخراج النصوص من الصور، والتعديلات التوليدية، وإنشاء GIFs من الفيديوهات.

AI Agents، التي يمكن الوصول إليها بالضغط مطولاً على زر التشغيل، توفر ملخصات سريعة واختصارات، مثل تلخيص فيديوهات يوتيوب.

يأتي جالاكسي S25 أيضًا مع نظام أندرويد 15 وواجهة One UI 7، التي توفر واجهة مستخدم محدثة، ودرج تطبيقات عمودي، وتحسينات في تعدد المهام.

كما تضمن سامسونج سبع سنوات من التحديثات البرمجية، مما يضمن بقاء جهازك آمنًا وغنيًا بالميزات لسنوات قادمة.

تحسينات الكاميرات والبطارية

رغم أن أحجام البطاريات الفعلية لم تتغير كثيرًا، فإن المعالج الأكثر كفاءة وتحسينات البرمجيات في جالاكسي S25 يجب أن توفر عمر بطارية أفضل من الطرازات القديمة.

كما شهدت الكاميرات تحسينات ملحوظة، خاصة في جالاكسي S25 ألترا، الذي يأتي الآن بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل (مقارنة بـ 12 ميجابكسل في السابق) ومعالجة متقدمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور والفيديوهات.

الخلاصة: من يجب أن يقوم بالترقية؟