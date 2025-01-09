شركة OpenAI تقطع علاقتها مع مهندس طوّر بندقية آلية تعمل بـ ChatGPT

◾ مهندس يطور روبوتًا مسلحًا يستجيب لأوامر ChatGPT

◾ OpenAI تؤكد مخالفة المشروع لسياساتها

◾ الشركة تمنع استخدام خدماتها في تطوير الأسلحة

قام مهندس يُعرف باسم STS 3D بتطوير روبوت مسلح يمكنه الاستجابة لأوامر ChatGPT للتصويب وإطلاق النار بدقة وسرعة عالية. أثار الفيديو المنتشر للاختراع نقاشًا واسعًا حول محاولات تحويل التقنيات المستوحاة من أفلام الخيال العلمي إلى واقع.

ردت OpenAI بسرعة على هذا التطور، مؤكدة أنها “حددت هذا الانتهاك لسياساتها بشكل استباقي وأخطرت المطور بوقف هذا النشاط”. وأوضحت الشركة أن سياسات الاستخدام تحظر استخدام خدماتها في تطوير الأسلحة أو أتمتة الأنظمة التي قد تؤثر على السلامة الشخصية.

استخدم المهندس واجهة برمجة التطبيقات Realtime من OpenAI لمنح السلاح صوتًا وقدرة على فهم الأوامر. رغم أن OpenAI حذفت سابقًا بعض القيود على الاستخدام العسكري من سياساتها، إلا أنها لا تزال تمنع استخدام خدماتها “لإيذاء النفس أو الآخرين”.

يأتي هذا بينما تتزايد التطورات في مجال الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث عرضت شركة دفاع أمريكية العام الماضي مدفعًا رشاشًا آليًا يعمل بالذكاء الاصطناعي. كما أعلنت OpenAI مؤخرًا عن شراكة مع شركة Anduril المتخصصة في التقنيات الدفاعية.