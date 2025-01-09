الألعاب

لعبة PUBG ستضيف بوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 9 يناير 2025آخر تحديث: 9 يناير 2025
دقيقة واحدة

◾ استخدام تقنية NVIDIA ACE للذكاء الاصطناعي

◾ بوتات قادرة على التحدّث والتكيّف مع أسلوب اللعب

◾ عرض تجريبي في معرض CES 2025

أعلنت شركة Krafton عن إضافة بوتات أو شخصيات غير لاعبة (NPCs) مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من NVIDIA إلى لعبة PUBG: Battlegrounds. هذه الشخصيات، المسماة Co-Playable Characters، ستكون قادرة على:

  • إجراء محادثات في الوقت الفعلي مع اللاعبين حول مجريات المباراة
  • تكييف استراتيجياتها وأسلوب لعبها لتتناسب مع أسلوب اللاعب

تستخدم التقنية نماذج لغوية صغيرة مبنية على NVIDIA ACE تعمل على الجهاز مباشرة. وصرّح كان جووك لي، رئيس قسم التعلّم العميق في Krafton، أن الشركة ستواصل الابتكار في تجارب المستخدمين من خلال دمج هذه التقنية في ألعابها.

ستستخدم Krafton هذه التقنية أيضًا في لعبتها القادمة inZOI، ولكنّها لم تحدد موعدًا دقيقًا لطرح الميزة في PUBG.

المزيد حول CES 2025:

بواسطة
Engadget
الوسوم
فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 9 يناير 2025آخر تحديث: 9 يناير 2025
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سامسونج تستعرض ساعة Micro LED بسطوع يصل إلى 4,000 شمعة

8 يناير 2025

ويسترن ديجيتال تُطلق منتجات تخزين جديدة مصممة للمبدعين واللاعبين

8 يناير 2025

إتش بي تكشف عن Omen Max 16 أقوى حواسيبها المحمولة للألعاب

7 يناير 2025

Alienware تعيد إحياء سلسلة Area-51 للحواسيب المحمولة

7 يناير 2025

MSI تكشف عن لابتوب Titan 18 HX Dragon Edition بتصميم مذهل

7 يناير 2025

آسوس تطوّر ROG Flow Z13 ليكون أكثر منطقية كجهاز لوحي للألعاب في 2025

7 يناير 2025

CES 2025: إنفيديا تعلن عن DLSS 4 لجميع بطاقات RTX

7 يناير 2025

CES 2025: كوالكوم ستطلق منصة Snapdragon X لحواسيب Copilot+ المتوسطة

7 يناير 2025

CES 2025: تطبيق GeForce NOW قادم لجهاز Steam Deck

7 يناير 2025

CES 2025: مرآة ذكية جديدة تراقب الوزن وضغط الدم والنوم باستخدام الذكاء الاصطناعي

6 يناير 2025
زر الذهاب إلى الأعلى