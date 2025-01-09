لعبة PUBG ستضيف بوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

◾ استخدام تقنية NVIDIA ACE للذكاء الاصطناعي

◾ بوتات قادرة على التحدّث والتكيّف مع أسلوب اللعب

◾ عرض تجريبي في معرض CES 2025

أعلنت شركة Krafton عن إضافة بوتات أو شخصيات غير لاعبة (NPCs) مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من NVIDIA إلى لعبة PUBG: Battlegrounds. هذه الشخصيات، المسماة Co-Playable Characters، ستكون قادرة على:

إجراء محادثات في الوقت الفعلي مع اللاعبين حول مجريات المباراة

تكييف استراتيجياتها وأسلوب لعبها لتتناسب مع أسلوب اللاعب

تستخدم التقنية نماذج لغوية صغيرة مبنية على NVIDIA ACE تعمل على الجهاز مباشرة. وصرّح كان جووك لي، رئيس قسم التعلّم العميق في Krafton، أن الشركة ستواصل الابتكار في تجارب المستخدمين من خلال دمج هذه التقنية في ألعابها.

ستستخدم Krafton هذه التقنية أيضًا في لعبتها القادمة inZOI، ولكنّها لم تحدد موعدًا دقيقًا لطرح الميزة في PUBG.

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