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سامسونج Galaxy S25 Ultra قد يكون أفضل هاتف للألعاب

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 9 يناير 2025آخر تحديث: 9 يناير 2025
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الصورة من ZDNet

◾ تحسين نظام التبريد بنسبة 42% مقارنة بـ S24 Ultra

◾ معالج Snapdragon 8 Elite يقدم أداءً أفضل بنسبة 34-43%

◾ تحسينات في تصوير الفيديو الليلي

وفقاً للمسرب أحمد قويدر، سيأتي Galaxy S25 Ultra بغرفة تبريد بخارية متطورة تقدم تحسينًا بنسبة 42% في كفاءة التبريد مقارنة بسلفه S24 Ultra.

هذا التحسين سيساعد في الحفاظ على برودة الهاتف أثناء الألعاب المتطلبة، مما يتيح للمعالج العمل بكامل قدرته دون تقليل الأداء بسبب الحرارة.

كما سيستفيد الهاتف من معالج Snapdragon 8 Elite الجديد، الذي يقدم:

  • تحسين أداء معالج الرسوميات GPU بنسبة 34%
  • زيادة في أداء المعالج CPU بنسبة 38%
  • تحسين في أداء وحدة معالجة الشبكات العصبية NPU بنسبة 43%

أما Galaxy S25 و S25 Plus العاديان فسيحصلان على تحسين في التبريد بنسبة 10% فقط.

وفقًا لحساب Ice Universe، سيقدم S25 Ultra أيضًا تحسينات في جودة تصوير الفيديو الليلي بفضل التحسينات في المعالج الجديد. لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التحسينات ستتوفر في الإصدارات الأخرى من السلسلة، رغم استخدامها لنفس المعالج.

اقتراح المُحرر:

بواسطة
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 9 يناير 2025آخر تحديث: 9 يناير 2025
دقيقة واحدة

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