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سامسونج قد تسمح لك بتأجير Galaxy S25 Ultra الشهر المقبل

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 9 يناير 2025آخر تحديث: 9 يناير 2025
دقيقة واحدة
سلسلة S24 / زد نت

◾ إطلاق خدمة “AI Subscription Club” للهواتف الذكية

◾ برنامج تأجير شهري بدلًا من التقسيط التقليدي

◾ توسيع نجاح برنامج مماثل للأجهزة المنزلية

كشف نائب رئيس سامسونج للإلكترونيات، هان جونغ-هي، عن خطط الشركة لتطبيق خدمة اشتراك على هواتف جالكسي بدءًا من الشهر المقبل، مع إطلاق سلسلة Galaxy S25.

تأتي هذه الخطوة بعد النجاح المبدئي لخدمة “AI Subscription Club” التي أطلقتها سامسونج العام الماضي للأجهزة المنزلية. والبرنامج عبارة عن نظام تأجير يهدف لجعل الأجهزة الباهظة الثمن في متناول المزيد من المستخدمين من خلال دفعات شهرية أقل من التقسيط التقليدي.

رغم أن اسم الخدمة يوحي بأنها اشتراك في مميزات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها في الواقع برنامج تأجير للأجهزة المزودة بالذكاء الاصطناعي. ولم تكشف سامسونج بعد عن تفاصيل البرنامج للهواتف، لكن قد تتضمن مزايا حصرية للمشتركين.

اقتراح المُحرر:

بواسطة
Droid Life
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 9 يناير 2025آخر تحديث: 9 يناير 2025
دقيقة واحدة

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