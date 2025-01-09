الرئيس التنفيذي الذي تفاخر باستبدال الموظفين بالذكاء الاصطناعي يقلق الآن من استبدال وظيفته أيضًا

◾ سيباستيان سيمياتكوفسكي، رئيس Klarna، يعترف بقدرة الذكاء الاصطناعي على تولي جميع الوظائف

◾ الشركة خفضت قوتها العاملة بنسبة 22% بعد تبنّي الذكاء الاصطناعي

◾ المدير التنفيذي يشعر بالقلق من إمكانية الاستغناء عن وظيفته

بعد شهر من تباهيه بعدم تعيين أي موظفين جدد لمدة عام بفضل الذكاء الاصطناعي، اعترف سيمياتكوفسكي بأن التقنية قد تهدد وظيفته أيضًا. وكتب على منصة إكس: “بالنسبة لي، الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بجميع وظائفنا، بما في ذلك وظيفتي”.

كانت Klarna قد أعلنت سابقًا أن مساعدها الذكي يمكنه القيام بعمل “700 موظف بدوام كامل”. وفقًا للدراسات، يمكن استبدال 80% من عمل الرئيس التنفيذي بالذكاء الاصطناعي، مما قد يوفر تكاليف كبيرة نظرًا لأن متوسط راتب الرئيس التنفيذي يبلغ حوالي 16 مليون دولار.

ومع ذلك، يرى خبراء مثل أكاش نيجام، الرئيس التنفيذي لشركة Genies، أن فكرة قيام الذكاء الاصطناعي بجميع الوظائف البشرية لا تزال نظرية أكثر من كونها واقعية، مشيرًا إلى أن دور الرئيس التنفيذي يتطلب ذكاءً عاطفيًا وقيادة دقيقة لا يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاتها بالكامل بعد.

واعترف سيمياتكوفسكي نفسه بأن كيفية دمج العقل والمعرفة لتكرار عملنا اليوم “لم يتم حلها بالكامل بعد”، لكنه يعتقد أن هذا التحوّل سيحدث في المستقبل القريب وليس في غضون مئات السنين.

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