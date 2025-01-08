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ويسترن ديجيتال تُطلق منتجات تخزين جديدة مصممة للمبدعين واللاعبين

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 8 يناير 2025آخر تحديث: 8 يناير 2025
دقيقة واحدة

◾ إطلاق سلسلة SanDisk Creator بمواصفات احترافية وسعات تخزين عالية

◾ أجهزة تخزين محمولة متوافقة مع MagSafe بسرعات نقل تصل إلى 1000 ميجابايت/ثانية

◾ إصدارات خاصة مستوحاة من لعبة Fortnite مع مزايا حصرية للاعبين

أعلنت شركة ويسترن ديجيتال في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 عن مجموعة جديدة من حلول التخزين تحت علامة SanDisk، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المبدعين ومحبي الألعاب.

منتجات مخصصة للمبدعين

تقدم سلسلة SanDisk Creator مجموعة من المنتجات الاحترافية، أبرزها:

  • SanDisk Creator Phone SSD: قرص تخزين خارجي متوافق مع MagSafe بسعة تصل إلى 2 تيرابايت وسرعة قراءة 1000 ميجابايت/ثانية. السعر يبدأ من 109.99 دولار.
  • بطاقات microSD وSD UHS-II: متوفرة بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، مثالية لتصوير فيديو 4K و5.3K.
  • SanDisk Creator Pro Portable SSD: قرص محمول بسعة تصل إلى 4 تيرابايت، مصمم لسير العمل الإبداعي المكثف.

حلول تخزين للاعبين

طرحت الشركة مجموعة خاصة مستوحاة من شخصيات لعبة Fortnite تشمل:

  • قرص SanDisk Fortnite Portable SSD بسعة 2 تيرابايت وسرعة قراءة تصل إلى 800 ميجابايت/ثانية.
  • ذاكرة فلاش USB بتصميم Fortnite بسعة تصل إلى 256 جيجابايت.

كلا المنتجين يأتيان مع عناصر حصرية يمكن استخدامها داخل اللعبة.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 8 يناير 2025آخر تحديث: 8 يناير 2025
دقيقة واحدة

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