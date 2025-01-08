سامسونج تقترب من إطلاق Galaxy A56 مع ظهور صفحة الدعم الرسمية

◾ ظهور صفحة دعم Galaxy A56 على موقع سامسونج فرنسا

◾ رقم الموديل SM-A566B/DS يشير إلى دعم شريحتي اتصال

◾ مواصفات متوقعة تشمل شاشة 120 هرتز ومعالج Exynos 1580

كشف ظهور صفحة الدعم الرسمية لهاتف Galaxy A56 على موقع سامسونج فرنسا عن اقتراب موعد إطلاق الهاتف الجديد، الذي سيأتي إلى جانب Galaxy A36 ضمن سلسلة A المتوسطة.

من المتوقع أن يتميز Galaxy A56 بشاشة Dynamic AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز. سيعمل الهاتف بمعالج Exynos 1580 مع خيارات ذاكرة 8 أو 12 جيجابايت.

وعلى صعيد التصوير، سيضم الهاتف وحدة كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. كما سيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

بناءً على توقيت إطلاق الإصدارات السابقة A54 وA55 في مارس 2024، من المرجح أن يتم إطلاق A56 في الربع الأول من 2025. يأتي الهاتف الجديد ضمن سلسلة A الشهيرة من سامسونج، والمعروفة بتقديم أداء جيد بأسعار معقولة.