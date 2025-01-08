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سامسونج تطرح تحديث نظام Google Play الجديد لأجهزتها

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 8 يناير 2025آخر تحديث: 8 يناير 2025
دقيقة واحدة

◾ تحسينات في أداء متجر Play وتوصيات التطبيقات

◾ تعزيزات للأمان والاستقرار والاتصال بالشبكة

◾ تحديثات لتطبيقات جوجل الأساسية

بدأت سامسونج طرح تحديث نظام Google Play الجديد لأجهزة جالاكسي، والذي يجلب معه مجموعة من الميزات والتحسينات لتقديم تجربة استخدام أفضل.

يعمل التحديث الجديد على تحسين أداء متجر Play من خلال عرض توصيات أكثر ملاءمة للتطبيقات، بناءً على اهتمامات المستخدم وطريقة استخدامه للهاتف. كما يقدم التحديث تحسينات في الأداء العام للجهاز من حيث الاتصال واستخدام الشبكة والأمان والاستقرار.

يتضمن التحديث إصلاحات للأخطاء المتعلقة بإدارة النظام والتشخيص، مما يساعد في تحسين أداء الهاتف وتسهيل تثبيت التحديثات المستقبلية. كما تم تحديث تطبيقات جوجل الأساسية مثل Android System Intelligence و Android WebView و Device Health Services لتحسين الأداء.

لتثبيت التحديث على أجهزة سامسونج، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات >> الأمان والخصوصية >> التحديثات >> تحديث نظام Google Play. سيتم طرح التحديث بشكل تدريجي، وقد يستغرق وصوله لجميع الأجهزة بضع ساعات أو أيام.

بواسطة
Sammyfans
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 8 يناير 2025آخر تحديث: 8 يناير 2025
دقيقة واحدة

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