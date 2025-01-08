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سامسونج تستعرض ساعة Micro LED بسطوع يصل إلى 4,000 شمعة

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 8 يناير 2025آخر تحديث: 8 يناير 2025
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◾ نموذج أولي لساعة ذكية بشاشة Micro LED فائقة السطوع

◾ تفوق على منافسيها بسطوع يصل إلى 4,000 شمعة

◾ تقنية متطورة تستخدم مصفوفة من المصابيح الدقيقة

كشفت سامسونج في معرض CES 2025 عن نموذج أوّلي لساعة ذكية مزودة بشاشة Micro LED متطورة، تتميز بسطوع استثنائي يصل إلى 4,000 شمعة، متفوقة بذلك على Apple Watch Ultra 2 (تصل 3,000 شمعة) و Pixel Watch 3 (تصل 2,000 شمعة).

تعتمد تقنية Micro LED على مصفوفة من المصابيح الصغيرة جدًا لعرض الصور، مما يتيح مستويات سطوع استثنائية تضمن وضوح الشاشة حتى في أشد الظروف إضاءة. كان سطوع الشاشة مرتفعًا لدرجة أن كاميرات الزوار في المعرض واجهت صعوبة في التقاط الألوان بشكل دقيق.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية Micro LED متوفرة حاليًا في أجهزة التلفاز الفاخرة من سامسونج وشركات أخرى، لكنها لم تصل بعد إلى الأجهزة المحمولة مثل الساعات الذكية. كانت آبل تستكشف هذه التقنية لساعاتها الذكية لكنها تخلت عن المبادرة بسبب تحديات تتعلق بكفاءة الطاقة والموثوقية والمتانة.

رغم أن النموذج الأولي يمثل إنجازًا تقنيًا مهمًا لقسم الشاشات في سامسونج، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أننا سنرى هذه التقنية قريبًا في المنتجات الاستهلاكية.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 8 يناير 2025آخر تحديث: 8 يناير 2025
دقيقة واحدة

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